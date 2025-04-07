Zamlara hazırlanın: Trump’ın vergi hamlesi iPhone fiyatlarını uçuracak! Araba almayı düşünenler...

Şu anda ortalama bir Apple iPhone telefonunun donanım maliyeti 600 dolar dıvarında, ilerleyen aşamalarda montaj ve test süreçleriyle birlikte bu rakam 640 dolar seviyesine çıkıyor. Trump'ın Çin ürünlerine getirdiği vergilerle birlikte bu rakamın 850 dolar seviyesine çıkması bekleniyor!

VERGİ HAMLESİ SONRASI IPHONE FİYATLARI ZAMLANACAK!

Bu durum da doğal olarak Türkiye’de de Apple fiyatlarının zamlanması anlamına geliyor. Türkiye'de ortalama olarak iPhone 15 - 128 GB akıllı telefon 55 bin TL'den satışa sunuluyor. Vergi sonrası bu rakamın en az 65, 70 bin TL seviyelerine çıkması öngörülüyor.

Yine 128 GB olan bir iPhone 16 Pro, ortalama olarak 85 bin TL'ye satılıyor. Bu telefonun da değerinin 100 bin TL'yi geçmesi bekleniyor.

OTOMOBİL ALACAKLAR DİKKAT! TRUMP ZAMMI KAPIDA

Uzmanlar otomotiv piyasasında ciddi bir zammın kapıda olduğunu ifade ediyor!

Trump'ın yüzde 25 gümrük vergisi sistemi daha yeni olmasına rağmen otomotiv sektörünü de derinden etkiledi. Stellantis isimli şirket 1000 çalışanını işten çıkardı. Ferrari zam yaptı. Mercedes-Benz üretim planlamasını değiştirdi.

COVİD-19 BENZERİ…

Trump etkisi sonrası araç fiyatları artabilir, araç bulmak zorlaşabilir. Tıpkı Covid-19 pandemisinde olduğu gibi yedek parça bulmak zorlaşabilir.