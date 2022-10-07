Swap anlaşması nedir? Ülkeler arası swap anlaşması ne işe yarar?

Gelişen finans alanında yapılan işlemlerden biri olan swap, uluslararası bir anlaşmadır. İki ülke arasında yapılır. Faiz oranlarına bağlı olan bu işlemde sabit ve değişken tutarlar baz alınır. Üç çeşit swap vardır. Bunlar:

Çapraz döviz swapları Para swapları Faiz swaplarıdır.

Para swapı, iki tarafın belli bir miktar parayı değiş tokuş etmesiyle gerçekleştirilir. Anlaşmaya bağlı belirlenen süre sonunda bu miktarlar geri verilir.

Değişken ve sabit faiz tutarlarının birbirlerine çevrilmesini amaçlayan faiz swapı, bu tutarların karşılıklı olarak ödenmesiyle gerçekleşir. Bu swapta ana para sabit tutularak sadece faiz ödemesi yapılır.

Çapraz döviz swapı ise ayrı para birimleri üzerinden yapılmaktadır. Karşılıklı olarak anaparanın ve faizinin ödemeleri gerçekleştirilir.

Swap anlaşması iki ülkenin karşılıklı olarak yaptığı para takasıdır. Çeşitlerine bağlı olarak her katılımcının kendi belirlediği miktar ve swap çeşidine göre bir fayda amacı vardır. Swap, farklı piyasalara ulaşma imkânı sağladığı gibi belli ticari sınırları korumaya da yardımcı olmaktadır.

Ülkenin elinde bulundurduğu kaynağın kullanımını azaltan bu değiş tokuş işlemi aynı zamanda yeni kaynaklara da ulaşım imkanı sağlar. Swap anlaşmasının asıl amacı ise değişen faiz oranları ve döviz kurları sonucu oluşan riskleri minimuma indirmektir.

Ülkeler arası swap anlaşması ne işe yarar?

Swap anlaşması, uluslararası para birimlerinin kullanılmasına olanak tanır. Bu anlaşmaya katılan ülkeler karşılıklı olarak para birimi takas ettikleri için ülke içerisine giren döviz miktarını artırmış olurlar. Bunun yanında kendi para birimlerini de uluslararası alanda kullanarak dünya ticaretine katmış olurlar.

Swap anlaşması yapılabilmesi için ülkelerin elinde farklı para birimlerinin bulunması gerekmektedir. Böylelikle ülkeler diğer para birimlerini ellerinde bulundurmak durumunda kalırlar.



