Bakan Ersoy açıkladı: Turizmde hedef 28 milyon turist, 22 milyar dolar gelir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNN Türk'te canlı yayınlanan "Tarafsız Bölge" programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

AKM'NİN AÇILIŞI

Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) 29 Ekim'de açılacağını ve çok heyecanlı olduklarını belirten Ersoy, projenin 2,5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandığını hatırlattı.

Bakan Ersoy, AKM'nin kullanım alanları ve salonları hakkında da bilgi vererek, sahnelerin son teknoloji sistemleriyle tasarlandığını, kültür sanat üzerine 20 bin kitabın yer aldığı bir kütüphanenin de kurulduğunu anlattı.

AKM içerisinde 24 saat açık kalacak kültür sokağından da bahseden Mehmet Nuri Ersoy, AKM'nin 29 Ekim'de bir Türk bestesi olan "Sinan" operasıyla açılacağını söyledi.

Ersoy, "Opera, açılış için özel yazıldı. Bir yıl önce siparişi verilmişti. Prof. Dr. Hasan Uçarsu tarafından bestesi yazılıyor. İnşallah 29 Ekim günü sanatseverlere keyifli bir akşam yaşatacağız. Konusu da Mimar Sinan. İki gün üst üste sahnelenecek" dedi.

BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ, 29 EKİM-14 KASIM ARASINDA DÜZENLENECEK

Beyoğlu Kültür Yolu projesi üzerinde 3 yıldır çalıştıklarına işaret eden Bakan Ersoy, bu rota üzerindeki mekanlar hakkında da açıklamalarda bulunarak, şunları kaydetti:

"Beyoğlu Kültür Yolu projesini ete kemiğe büründürdük. Şimdi artık ruhunu vereceğiz. Beyoğlu Kültür Yolu'nu Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile 29 Ekim'de başlatıyoruz. 14 Kasım akşamına kadar devam edecek. Binden fazla sanatçı katılıyor. 60 ayrı noktada yüzlerce etkinlik olacak. 29 Ekim'de AKM'yi 'Sinan'la açıyoruz. 30'unda da tekrar devam ediyor. 31 Ekim'de Londra Filarmoni Orkestrası AKM'de olacak. Bir gün önce de Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda (CSO) çıkacak. 2 Kasım'da cazın efsanesi Chris Botti AKM'de çıkacak. O da 31 Ekim'de CSO'da sahne alacak.

Meydan etkinliklerimiz de var. Galataport meydanında, Galata Kulesi meydanında, Gezi Parkı'nın olduğu meydanda buralarda sanatçılarımız konserler verecek. Kapasitenin geniş olduğu yerlerde etkinliklerimiz ücretsiz olacak. 22 Ekim itibarıyla bir uygulama da başlatacağız. Uygulamayı telefonunuza indiriyorsunuz. Yıl boyunca Beyoğlu Kültür Yolu rotasındaki bütün etkinlikleri görebileceksiniz."

Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni gelecek dönemde sonbahar ve ilkbahar olmak üzere yılda iki kez gerçekleştireceklerinin altını çizerek, "Bizim öncelikli hedefimiz, bu sene Beyoğlu Kültür Yolu rotasını hem İstanbul'un hem de Türkiye'nin bir markası haline getirmek. İstanbul bir dünya markası, uluslararası bir iş yapmayacaksanız hiç yapmayın. İstanbul'da en küçük hedef global olmaktır" açıklamasını yaptı.

TURİZMDE YENİ HEDEF

"Istanbul is the new cool" tanıtım kampanyasının dünyada çok ses getirdiğine dikkati çeken Mehmet Nuri Ersoy, Turizm Geliştirme Ajansının (TGA) faaliyetlerinin kültür sanat alanında da etkilerini göstermeye başladığını söyledi.

Bakan Ersoy, Galata Kulesi'nin restorasyon sonrası müze olarak Topkapı Sarayı kadar ziyaretçi ağırladığını, Rami Kışlası'nın da 2022 sonunda kütüphane olarak hizmete gireceğini belirtti.

Turizmde ana sezonun 1 Nisan'da başlayıp 1 Kasım'da sona erdiğini, fakat pandemi nedeniyle her şeyin değiştiğini ifade eden Ersoy, şunları aktardı:

"Bizim sezona girerken açıkladığımız hedef 25 milyon turist, 20 milyar dolar gelirdi. Geçen sene gerçekleşen rakam 16 milyon turist, 12 milyar dolar gelir vardı. Bu sene 'V' çıkış olacak demiştim. İlk defa söyleyeyim o zaman. Biz bu yılki hedefimizi 28 milyon turist, 22 milyar dolar gelir olarak yukarı doğru revize ediyoruz. Dün Türkiye'ye 130 binden fazla turist girişi oldu. Dünyada en fazla turist girişi olan ülkeyiz şu anda."

TGA'nın tanıtım çalışmalarını çok iyi yaptığını vurgulayan Ersoy, "Biz 28 milyon turist, 22 milyar dolar gelir hedefini yakaladığımız zaman, geçen seneye kıyasla Türkiye'de turist sayısında yüzde 75 artış, gelirde yüzde 85 artış yakalamış olacağız. Sezona girerken söylediğimiz 'V' çıkışını gerçekleştireceğiz. Bizim seviye olarak kendimize rakip gördüğümüz ülkeler Yunanistan ve İspanya. Muhtemelen İspanya, biz yüzde 75 büyürken, yüzde 10 büyümüş olacak, Yunanistan da yüzde 30 büyümüş olacak" değerlendirmesini yaptı.

Ersoy, bu sene en fazla turist potansiyeli olan 22 ülkede televizyon reklamları verdiklerini, yüzlerce film çektiklerini, 80'den fazla ülkede dijital tanıtım yaptıklarını, yoğun yolcu veren ülkelerde kanaat önderi, editör ve fenomenlerin TGA tarafından Türkiye'de ağırlandığını ve ülkenin tanıtımına katkı sağlandığını anlattı.

"ŞU ANDA BİZ DÜNYADA PANDEMİDE AÇIK ARA EN YOĞUN VE EN ETKİLİ REKLAM YAPAN ÜLKEYİZ"

TGA'nın "GoTurkiye" ürün ve destinasyon tanıtım platformu gibi etkili çalışmalar yaptığını, bunların sonucu olarak 2 büyük turizm medyasında İstanbul'un en iyi gezilecek şehir sıralamasında birinci seçildiğini ifade eden Bakan Ersoy, "Şu anda biz dünyada pandemide açık ara en yoğun ve en etkili reklam yapan ülkeyiz" dedi.

TGA'nın faaliyetlerinin internet sayfasına güncel olarak yüklendiği bilgisini veren Ersoy, şunları söyledi:

"GoTurkiye'yi takip etsinler, neler yapıldığını oradan görebilirler. Başka işler de yapıyoruz. Şimdi bu görünen kısa vadeli tanıtımla ilgili. Ama bizim esas işimiz turizmi 81 vilayete yaymamız, 81 vilayetin bundan pay almasını sağlamamız lazım. Dağılıma baktığınız zaman Türkiye'de yüzde 40'ı Marmara Bölgesi, yüzde 40'ı Akdeniz Bölgesi, yüzde 10'u Ege Bölgesi, yüzde 10'u Türkiye'nin kalan kısımlarıydı. Şimdi bu doğru bir dağılım değil. Mesela Ege'nin yüzde 20'lere çıkması lazım. Antalya ve Marmara'nın küçülmesi lazım."

Göbeklitepe'nin de aralarında bulunduğu Taş Tepeler'e de değinen Ersoy, "Biz orada yoğunlaştık ve şu ana kadar 11 tane daha tepe bulduk. Aslında tepe sayısı şu anda 12'ye çıktı. Taş Tepeler dedik ve muhtemel 20'yi de geçecek" şeklinde konuştu. (AA)