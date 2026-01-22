FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Turizm

TÜRSAB'dan seyahat acenteleri için yeşil pasaport çağrısı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), Türkiye'yi uluslararası turizm sektöründe temsil eden seyahat acentelerine yeşil pasaport hakkı tanınması için çağrıda bulundu.

TÜRSAB'dan seyahat acenteleri için yeşil pasaport çağrısı

Birlikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin turizm gelirlerinin artırılmasında ve uluslararası alanda güçlü bir destinasyon olarak konumlanmasında kilit rol üstlenen seyahat acenteleri, yurt dışı pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinde karşılaştıkları vize engelleri nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyor.

TÜRSAB dan seyahat acenteleri için yeşil pasaport çağrısı 1

Seyahat acenteleri ve tur operatörlerine yeşil pasaport hakkı tanınmasının sektörün sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyelerine yeşil pasaport hakkı tanınması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir yasa teklifi sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, seyahat acentelerinin, tur operatörleriyle yapılan görüşmelerden destinasyon tanıtımlarına, uluslararası fuarlardan iş geliştirme toplantılarına kadar pek çok alanda Türkiye'yi temsil ettiğine işaret edilerek, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Turizm sektörü yalnızca döviz girdisiyle değil, yarattığı istihdam ve 50'den fazla sektörü harekete geçiren yapısıyla ülke ekonomisinin en stratejik alanlarından biridir. Bu yapının temel taşlarından biri olan seyahat acentelerinin uluslararası hareket kabiliyetinin artırılması, Türkiye turizminin rekabet gücüne doğrudan katkı sağlayacaktır. İşi yurt içi ve yurt dışı seyahat organizasyonu olan, özgürce seyahat edemez ise işini yapamayacak olan bir iş kolunun diğer bütün mesleklerden daha çok yeşil pasaporta ihtiyacı olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu nedenle TÜRSAB olarak, seyahat acentelerine belirli kriterler çerçevesinde yeşil pasaport hakkı tanınmasının hem sektörün ihtiyaçları hem de ülkemizin ekonomik menfaatleri açısından yerinde ve gerekli bir düzenleme olduğuna inanıyoruz. Bu konuda, kendisi seyahat acenteliği mesleğinden gelen Sayın Kültür ve Turizm Bakanı'nın öncülüğünde, ilgili tüm kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli adımların atılmasını saygıyla talep ediyoruz."Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Metal işçileri yüzde 47,81 zam aldıMetal işçileri yüzde 47,81 zam aldı
Türkiye'den 150 ülkeye 1 milyar 742 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı Türkiye'den 150 ülkeye 1 milyar 742 milyon dolarlık kuru meyve ihracatı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Turizm pasaport seyahat acentesi TÜRSAB seyahat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.