Uçuş aramaları 3 günde 6 kat arttı: 1 milyon kişinin gelmesi bekleniyor

Türkiye’nin Çin vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş uygulaması sonrası Çinlilerin Türkiye ile ilgili uçuş aramaları 3 günde 6 kat arttı. 400 bin civarında olan Çinli turist sayısının 2026 yılı sonunda 1 milyona çıkması bekleniyor. Sektör temsilcileri, Çinli turistlerin dünyada en fazla harcama yapan ziyaretçi grupları arasında yer aldığına dikkat çekerken Çinli turistlerin tek seyahatte kişi başı 2 bin 500-5 bin dolar arasında harcama yaptığı belirtiliyor.

Uçuş aramaları 3 günde 6 kat arttı: 1 milyon kişinin gelmesi bekleniyor

Vize muafiyetinden sonra 1 milyon Çinli turistin gelmesi bekleniyor! Türkiye, turizm ve transit amaçlı seyahatlerde Çin vatandaşlarına yönelik vizesiz giriş uygulamasını hayata geçirdi.

UÇUŞ ARAMALARI 6,3 KAT YÜKSELDİ

Kararın duyurulmasının ardından Çin şehirlerinden İstanbul’a uçuş aramaları bir önceki haftaya kıyasla 6,3 kat yükseldiği, Antalya’ya uçuş aramaları 1,3 kat, İzmir’e yönelik aramalar ise iki katına çıktığı görüldü.

"EN FAZLA HARCAMA YAPAN ZİYARETÇİ GRUPLARI ARASINDA"

Sektör temsilcileri, Çinli turistlerin dünyada en fazla harcama yapan ziyaretçi grupları arasında yer aldığına dikkat çekiyor.

Çinli turistlerin tek seyahatte kişi başı 2 bin 500-5 bin dolar arasında harcama yaptığı belirtilirken, bu grubun deniz-kum-güneş turizminden ziyade kültürel, gastronomi, sağlık ve inanç turizmine ilgi gösterdiği vurgulanıyor. Bugün 400 bin civarında olan Çinli turist sayısının 2026 yılı sonunda 1 milyona çıkması bekleniyor.

