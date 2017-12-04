Altın analiz

İntegral Yatırım Menkul Tarafından Hazırlanan Altın Fiyatları Analizi:

Ons altın 1295dolar direnç seviyesini aşmakta zorlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) yalan söylediği suçlamasıyla birlikte ons altın güvenli liman özelliği ön plana çıkarken, vergi tasarısının Senatoda kabul edilmesi risk ortamını törpüledi. Ons altın genel çerçevede 1295dolar - 1270dolar aralığındaki seyrini sürdürüyor. Bu haftanın en önem atfedilen verisi Cuma günü açıklanacak istihdam verileri olacak. Bugün ise ABD’de fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişlerinin açıklanması bekleniyor.

Teknik Analiz: Ons altın 1295dolar direnç seviyesine yaklaştıkça bu direnç noktasından zayıflıyor ve 1295 dolar direnç seviyesi üzerine yerleşmekte başarılı olamıyor. Ons altında geri çekilmelerde ise 1270dolar destek seviyesinden güç alarak yukarı yönlü tepkilerini genişletiyor. Değerli metal 1270dolar - 1295dolar aralığında hareket ediyor. 1270dolar destek seviyesinin aşağı yönde kırılması 1262dolar destek seviyesini devreye sokabilir.

Altın

Direnç: 1283 / 1290 / 1295

Destek: 1270 / 1262 / 1250





Gümüş

Direnç: 16.55 / 17.30 / 17.93

Destek: 16.30 / 16.10 / 15.60