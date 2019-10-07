FİNANS

Borsa 105 bini aştı

BORSA HABERLERİ  | 07.10.2019 14:41 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ikinci yarısında yüzde 1,63 artarak 105.150 puana yükseldi.

Borsa 105 bini aştı

Endeks bugün, öğle saatlerinde yaşanan hareketlilik ile 105 bini aştı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.322,76 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,87 ve holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,55 ile taş, toprak, en çok gerileyen ise yüzde 1,81 ile spor oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde bütçe verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olduğunu kaydetti.


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