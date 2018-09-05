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Borsa güne düşüşle başladı

BORSA HABERLERİ  | 05.09.2018 10:55 | Son Güncelleme

BIST 100 endeksi, 89,00 puan ve yüzde 0,10 azalışla 93.100,27 puana geriledi.

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 azalışla 93.100,27 puandan başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,24, holding endeksi de yüzde 0,21 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,82 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,74 ile ticaret oldu.

Dün, 94.589,11 puana kadar yükselmesinin ardından etkisini artıran kar satışlarıyla düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 değer kaybıyla 93.189,27 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi perakende satışlar, ABD'de ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin akşam saatlerinde yapacakları konuşmaların takip edileceğini kaydetti.

Rusya'nın İdlib'de düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgede yükselen tansiyonun risk iştahını azalttığını, konuyla ilgili gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.000 puanın destek, 95.000 ve 97.500 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.

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