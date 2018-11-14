FİNANS

Borsa güne nasıl başladı?

BORSA HABERLERİ  | 14.11.2018 10:24 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 değer kaybıyla 92.530,56 puandan başladı.

Borsa güne nasıl başladı?

Açılışta BIST 100 endeksi, 178 puan ve yüzde 0,19 değer kaybederek 92.530,56 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,27, holding endeksi de yüzde 0,58 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,58 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,62 ile ticaret oldu.

Dün, özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle 93.000 puanı üzerini gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,38 primle 92.708,56 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avrupa'da büyüme ve sanayi üretimi ile ABD'de enflasyon verileri başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Düşüş eğilimindeki petrol fiyatları ile İtalya ve Brexit'e ilişkin devam eden belirsizliklerin küresel piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 ve 91.200 seviyelerinin destek, 95.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi. KAYNAK:AA

PARTNERBugüne kadar lezzet versin diye kullanıyorduk, mucizelerine inanamayacaksınız Bugüne kadar lezzet versin diye kullanıyorduk, mucizelerine inanamayacaksınız
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı
BIST100 94 bin puana çekildi, dolar 5.35 lirada BIST100 94 bin puana çekildi, dolar 5.35 lirada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
borsa hisse Endeks

En Çok Okunan Haberler

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Silivri'de rezalet! FETÖ'cü subay avukatıyla eşcinsel ilişkiye girerken yakalandı

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! İliklerimize kadar donacağız!

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 65,18 dolar

İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

İNTES'ten mesleki yeterlilik belgesi uyarısı

40 bin dolara mal olan Lamborghini yaptılar

40 bin dolara mal olan Lamborghini yaptılar

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Elektrik, doğalgaz ve su faturalarında yeni dönem

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

BIST100 94 bin puana çekildi, dolar 5.35 lirada

BIST100 94 bin puana çekildi, dolar 5.35 lirada

Halkbank hisselerinde hareketlilik

Halkbank hisselerinde hareketlilik

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'un yeni başkanı Erişah Arıcan oldu

Borsa İstanbul'un yeni başkanı Erişah Arıcan oldu

Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.