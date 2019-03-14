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Borsa güne yükselişle başladı

BORSA HABERLERİ  | 14.03.2019 10:41 | Son Güncelleme

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, açılışta 101,64 puan ve yüzde 0,10 artışla 102.298,21 seviyesine yükseldi.

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,10 değer kazancıyla 102.298,21 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 101,64 puan ve yüzde 0,10 artışla 102.298,21 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,07 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,43 ile tekstil, deri, en çok gerileyen ise yüzde 0,07 ile ulaştırma oldu.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 102.500 puanı test eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 102.196,57'den tamamladı.

KAYNAK:AA

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