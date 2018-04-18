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DeFacto mayısta halka açılmayı planlıyor

BORSA HABERLERİ  | 18.04.2018 15:22 | Son Güncelleme

DeFacto Üst Yöneticisi Ateş, "Yasal onay süreçlerine bağlı olarak mayıs ayı içerisinde Borsa İstanbul'da işlem görmeyi hedefliyoruz." dedi.

DeFacto mayısta halka açılmayı planlıyor

DeFacto Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Ateş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede DeFacto'nun mayıs ayında halka açılmasının planlandığını açıkladı.

Son 7 yılda 8 kat ciro büyümesi gerçekleştirdiklerini, 2017 yılında cirolarını 2 milyar 649 milyon liraya çıkardıklarını bildiren Ateş, halka arza ilişkin şu bilgileri verdi:

"2017'de önceki mali yıla oranla ciromuzu yüzde 30,3, karlılığımızı ise yüzde 39 büyüttük. Şirketimiz, güçlü büyüme performansını karlılığını koruyarak gerçekleştirdi. Bir Türk markası olarak bugün Türkiye dahil dünyanın 24 ülkesinde olan şirketimiz, yeni yatırımlarla birlikte gelecekte dünyanın her yerinde olmayı planlamakta. Yasal onay süreçlerine bağlı olarak mayıs ayı içerisinde Borsa İstanbul'da işlem görmeyi hedefliyoruz. İşlem kodumuz DFCTO olarak belirlendi.
"Halka açıklık oranımızın yüzde 25,93 olması beklenmekte"

Halka açıklık oranımızın yüzde 25,93 olması beklenmekte. Ek satışa konu payların tamamının satılması halinde halka açıklık oranı ise yüzde 29,81 olması planlanmaktadır. Halka arz ile şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, sermaye artışı yoluyla kaynak elde edilmesi, şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi hedeflenmektedir."

Ateş, DeFacto paylarının halka arzının, Ak Yatırım ve İş Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde oluşturulacak bir konsorsiyum tarafından gerçekleştirileceğini söyledi.

Şirketin halka arz ile birlikte kurumsallaşma sürecini devam ettirerek uluslararası piyasalardaki kredibilitesini artırmayı hedeflediğine dikkati çeken Ateş, "Ayrıca, yurt içinde ve yurt dışında ileride oluşabilecek inorganik büyüme fırsatlarının değerlendirilmesini planlıyoruz. Şirket, bu ihraç edilen yeni paylar sonucunda elde edeceği halka arz kaynaklarını borç kaldıraç oranının düşürülmesinde ve yeni yatırımlarda kullanmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ateş, Türkiye'nin 2017 yılını yüzde 7,4 büyümeyle kapattığını anımsatarak, "Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girme hedefine emin adımlarla yürüyor. Biz de DeFacto olarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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