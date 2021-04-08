Kartonsan (KARTN) Genel Kurul sonuçları tescil edildi

4- Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 Yıl Görev Yapmak Üzere Seçim Yapılmıştır. Buna göre; Ünal Bozkurt, Sinan Ercan Gülçur, Aslık Balkır, Hatice Canan Pak İmregün, Mehmet İmregün, Babür Gökçek, İlker Cengiz, Süleyman Kaya, Haluk İber, Süleyman Kadri Mirze (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ve Ahmet Göksel Yücel (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 1 Yıl Süreyle Görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmişlerdir.

2- 2021 Yılında Yapılacak Olan Bağış ve Yardımların Üst Sınırı 750.000 TL olarak Belirlenmiştir.

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi açıklama yaparak, 30.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların 07.04.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edildiğini duyurdu.,

6- Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş’nin 01.01.2021-31.12.2021 Dönemi İçin Bağımsız Denetim Şirketi ve Bağımsız Denetçi Olarak Seçimi Onaylanmıştır.

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.03.2021 Tarih ve YK/2021-06 Sayılı toplantısında;

1) Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 30.03.2021 Salı günü Saat: 10:30 ‘da ENGİN PAK İŞ MERKEZİ, Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. No:5 Gayrettepe/BEŞİKTAŞ-İSTANBUL/TÜRKİYE adresinde yapılmasına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Ticaret Müdürlüğünden Bakanlık Temsilcisi talebinde bulunulmasına ve Bakanlık Temsilcisinin gözetiminde yapılmasına ve toplantıya ilişkin gerekli prosedürler ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılması gereken ilan ve bildirimlerin yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine,

2) Yönetim Kurulumuzun Kar Dağıtım Önerisi İle İlgili olarak; Şirketimizin 2020 yılı dönem karından karar ekinde yer alan kar dağıtım önerisinde belirtilen tutarlarda 02.04.2021 tarihinde nakit brüt temettü dağıtılmasına, Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılması teklif edilen temettünün ilgili yılda görev alan Yönetim Kurulu Üyelerine (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hariç) eşit tutarda dağıtılmasına, söz konusu kar dağıtım önerisinin 30.03.2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul’a sunulmasına,