Altında 404 TL beklentisi! Altın son durum: 8 Şubat 2021 Kapalıçarşı gram altın ne kadar oldu? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

Altın fiyatları son durumu... Altın geçtiğimiz hafta yaşanan gelişmelerin ardından düşüşü sürüyor. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. TCMB'nin faiz kararını sabit tutmasının ardından gram altın fiyatları hareketlendi. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar, heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu?
Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 8 Şubat 2021 Pazartesi anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?
Gram altının fiyatı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın sabit faiz kararı gelince fiyatlar tekrar düşey yönde seyretti. Gram altının önceki kapanış fiyatı 410,95 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0,03 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki 8 Şubat 2021 Pazartesi gram altın ne kadar?
GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI: 410,83 TL
GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 410,74 TL
Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.811,22 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 682,00 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0,15 hareketli başladı. Peki 8 Şubat 2021 Pazartesi çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?
ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 683,00 TL
ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 669,00 TL
Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.
Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altınının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.715,00 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde -0.18 artışla başladı. 8 Şubat 2021 Pazartesi bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar?
CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 2.710,00 TL
CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.668,00 TL
Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.811,22 lira seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.
Stratejist Tunç Şatıroğlu, gram altının nasıl bir yön izleyeceğine dair açıklamalar yaparak, yatırımcılara öneriler vermeye devam ediyor. Gram altının 404 desteğine gelmek üzere olduğunu açıklayan Şatıroğlu;"Gram altında da göstergeler aşırı satış bölgesinde ve neredeyse eski 404 desteğine gelmek üzere. Ons için söylediklerim burada da geçerlidir." dedi.
Faizlerin burada düşmesinin ya da durmasının bir de VIX'in de artmaması durumunda altın fiyatlarının olumlu etkileneceğini aktaran Şatıroğlu, "Dolar endeksinden yükselişin sınırlı kalmasını ve altına öneml ibir etki etmemesini beklerim." dedi. Peki altın neden düşüyor?
Yatırımcıların en çok merak ettiği sorulardan birisi olan altının düşme nedenleri Şatıroğlu'nun da gündemindeydi. Şatıroğlu açıklamasında; "USD10Y ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 1,13'te durmuş olması altın için olumlu. VIX artınca faizler düşüyor ancak altına satış geliyordu. VIX düşünce faizler bir önceki seviyenin de üzerine çıkıyor bu da altını düşürüyordu. Fiziki alırım, sisteme güvenmem diyorsanız hem alırken hem de tutarken dikkat edecek, gerekirse kasa kiralayıp maliyetine katlanacaksınız. Başka yolu yoktur." dedi.ALTIN YORUMUNUN DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ
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Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.
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