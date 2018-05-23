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Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü

DOVİZ HABERLERİ  | 23.05.2018 19:44 | Son Güncelleme

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu olağanüstü toplandığı haberinin ardından 4.83 seviyesinde seyreden dolar, 4.57'lere kadar geriledi.

Böylesi görülmedi! Dolar çok sert düştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu'nun yakın dönem gelişmelerini değerlendirmek üzere toplandığını duyurdu.

Bir süredir Türk Lirası karşısında hızla değer kazanan Dolar ve Euro, bugün 4.92 ile yeni tarihi zirvesine ulaşmış ardından uzun süre 4.80'ler seviyesinde seyretmişti.

Merkez Bankası'nın toplantı kararının ardından dolar kuru 4.57'lere kadar geriledi.

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