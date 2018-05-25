Dolar 25 Mayıs cuma son durum! Dolar ne kadar? Yükseliş trendi devam ediyor mu?

Dolar/TL ne kadar oldu? Dolar 25 Mayıs Cuma gününe nasıl başladı. Dolarda son durum ne? Doların bu hafta rekor üstüne rekor kırmasının ardından bu soruların yanıtı aranıyor. Dolar, yükselme eğiliminde başladığı haftada Asya'dan gelen satışlarla birlikte ardından TL'nin değer kaybetmesiyle 4.90'lı seviyelere çıkmış ancak Merkez Bankası'nın Çarşamba günü yaptığı müdahalenin ardından içeriden gelen satışlarla düne 4.57'li düzeylerde başlamıştı.

Türk Lirası bu seviyelerde fazla tutunamadı ve kayıplar yeniden yüzde 4'ü aşarak Dolar/TL'yi 4.78-4.80 bandına taşıdı.

Merkez Bankası faiz arttırmasının ardından dövizle ilgili bir hamle daha yaparak 2. çeyrekte gerçekleştirilecek Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvimi güncelledi. Böylelikle döviz satım tutarının 6,15 milyar dolardan 8 milyar dolara çıkarılmasının önünü açtı. Üst sınır 10 milyar dolara çıkarıldı.

Geç işlem saatlerde parite yeniden 4.70'ye gevşedi ve kayıp yüzde 2.5 civarında kaldı.

Öte yandan gecelik faiz oranları değiştirilmedi. Marjinal fonlama oranı yüzde 9,25, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25 düzeyinde sabit tutuldu.

25 MAYIS CUMA DOLAR KURU



25 Mayıs sabah saat 7:30 sularında dolar / TL grafiğinde ibre yukarı göstermeyi devam ediyor. Kur, haftanın son gününde 4.75 TL civarında. Euro / TL ise 5.57 TL'den el değiştiriyor.

