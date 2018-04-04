Dolar 4 TL'nin üzerine çıktı

Doların ticaret savaşları endişeleri nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanması ile dün 3.98 seviyelerinde olan dolar/TL, bu sabah 4,01'in üzerine çıktı. Dolar endeksi 89,86 seviyesine yükselirken, dolar/TL 4,0194'ü gördü. Kur, geçen hafta illikit piyasada rekor 4.0375 ile rekor kırmıştı.

Öte yandan euro/TL 4,9250 civarında hareket ediyor. Sepet bazında TL 4,4690'da.

Diğer taraftan euro/dolar paritesi 1,2265 civarında bulunuyor.

Bankacılar TL'deki son dönemde görülen sert değer kayıplarını yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesine bağlıyorlar. Bu endişelerin bir araya gelmesiyle yabancı yatırımcıların tahvil satışları hızlanmış, carry trade pozisyonlarının kapanmasının da etkisiyle TL'de negatif ayrışma belirginleşmişti.

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Dış piyasada bugün ABD'de faiz artışlarının hızı açısından ABD ISM hizmetler endeksini yakından izlenecek. İç piyasada ise TCMB aylık enflasyon gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru endeksi takip edilecek.