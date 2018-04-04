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Dolar 4 TL'nin üzerine çıktı

DOVİZ HABERLERİ  | 04.04.2018 08:44 | Son Güncelleme

Yükseliş eğilimini sürdüren dolar kuru 4 Nisan sabah açılışın ardından 4,01 liranın üzerine çıktı.

Dolar 4 TL'nin üzerine çıktı

Doların ticaret savaşları endişeleri nedeniyle gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında değer kazanması ile dün 3.98 seviyelerinde olan dolar/TL, bu sabah 4,01'in üzerine çıktı. Dolar endeksi 89,86 seviyesine yükselirken, dolar/TL 4,0194'ü gördü. Kur, geçen hafta illikit piyasada rekor 4.0375 ile rekor kırmıştı.

Öte yandan euro/TL 4,9250 civarında hareket ediyor. Sepet bazında TL 4,4690'da.

Diğer taraftan euro/dolar paritesi 1,2265 civarında bulunuyor.

Bankacılar TL'deki son dönemde görülen sert değer kayıplarını yüksek enflasyon, cari açık, yabancıların pozisyon azaltması, risk algısında görülen artış ve jeopolitik riskler gibi unsurların bir araya gelmesine bağlıyorlar. Bu endişelerin bir araya gelmesiyle yabancı yatırımcıların tahvil satışları hızlanmış, carry trade pozisyonlarının kapanmasının da etkisiyle TL'de negatif ayrışma belirginleşmişti.

PİYASALARIN GÜNDEMİ

Dış piyasada bugün ABD'de faiz artışlarının hızı açısından ABD ISM hizmetler endeksini yakından izlenecek. İç piyasada ise TCMB aylık enflasyon gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kuru endeksi takip edilecek.

Bankacıların önümüzdeki günlerde takip edileceğini söylediği ana konular ise jeopolitik ve siyasi gelişmeler, ekonomik teşvik paketleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ziyaretleri yer alıyor.

Son dönemde sert yükseliş eğiliminde olan tahvil faizlerinde de geçen hafta Perşembe günü yaşanan gevşeme sonrası sakin seyrediyor. Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik faiz dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.58 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 12.59 oldu.

İki yıllık gösterge olan 13 Kasım 2019 itfalı tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 14.04 seviyesinden gerçekleşirken valörde son işlem yüzde 14.07 oldu.

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