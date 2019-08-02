Dolar kuru 2 Ağustos: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.
Peki bugün yani 2 Ağustos itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.
2 Ağustos itibari ile dolar kuru 5.60 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.
DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?
Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ASYA
Japonya
Çin
AVRUPA
Fransa
Almanya
Euro Bölgesi
Birleşik Krallık
İmalat satın alma yöneticileri endeksi Temmuz ayında, Haziran ayındaki 48 puanda sabit kaldı.
ABD
-Haftalık işsizlik başvuruları 19 Temmuz haftasındaki 207 bin kişiden, 26 Temmuz haftasında 215 bin kişiye yükseldi.
Devam eden başvurular 19 Temmuz haftasında, 12 Temmuz haftasındaki 1 milyon 677 bin kişiden, 1 milyon 699 bin kişiye yükseldi.
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