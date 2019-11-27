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Dolar kuru 27 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

DOVİZ HABERLERİ  | 27.11.2019 07:18 | Son Güncelleme

Dünya ekonomisinin bel kemiği para birimi olan dolar kurundaki gelişmeler, gerek birikim yapan gerekse de ekonomiyi yakından takip edenler için çok önemlidir. Peki dolarda son durum nedir? İşte 27 Kasım için dolar ne kadar sorusunun cevabı ve doları da etkileyen piyasalardaki son gelişmeler...

Dolar kuru 27 Kasım: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar ne kadar sorusu, Türkiye’de ekonominin gidişatını takip edenler için cevabı kritik bir sorudur. Global bir para birimi haline gelen dolar bugün yaşantımızdaki hemen her kalemi etkilemektedir. Bu yüzden sadece ekonomiyle işi gereği ilgilenenler değil tüm vatandaşlar ve küçük yatırımcılar için güncel dolar kuru önemli bir bilgidir.

Peki bugün yani 27 Kasım saat 07.15 itibari ile dolar ne kadar? Piyasalarda doları etkileyen ne gibi gelişmeler var. Sizin için günün dolar kuru ile geçtiğimiz gün kapanışta piyasalarda son durum nasıldı paylaştık.

DOLAR NE KADAR?

27 Kasım itibari ile dolar kuru 5,76 TL’den işlem görüyor. Dolar kurundaki anlık hareketleri, günlük değişimi, en yüksek ve en düşük değerleri Mynet Finans’ın ABD Doları sayfasından erişebilirsiniz.

DÜN PİYASALAR NASIL KAPANDI?

Güne yüzde 0.18 artışla 105 bin 568 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), gün içinde en düşük 104 bin 718 puanı ve en yüksek 106 bin 154 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.57 artışla 105 bin 983 puanda kapandı.

Gün içinde 147 bin 246 puan ile 150 bin puan arasında hareket eden BIST Bankacılık endeksi de, kapanışa yakın yüzde 1.05 artışla 149 bin 786 puana yükseldi.

Gösterge 10 yıllık tahvilde Pazartesi günü son işlem yüzde 12.49 düzeyinde, iki yıllık gösterge tahvilde ise son işlem yüzde 12.02 düzeyinde gerçekleşti.

Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde olumlu sinyaller gelirken, iç piyasada, lirada yön belirleyici olabileceği düşünülen 12 Aralık'taki yılın son faiz kararı öne çıkıyor.

Merkez Bankası son üç toplantısında faizleri 10 puan indirimle yüzde 14'e düşürdü; bankanın açıklamalarında faiz indirimlerinin önemli ölçüde tamamlandığına ilişkin sinyaller yer alsa da, yeni faiz indirimi kapısını kapatmadı.

  • dolar en düşük 5.7327 lira ve en yüksek 5.7588 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında,
  • euro en düşük 6.3208 lira ve en yüksek 6.3499 lirayı gördükten sonra, 6.33– 6.34 lira aralığında,
  • sterlin en düşük 7.3820 lira ve en yüksek 7.4211 lirayı gördükten sonra 7.39 – 7.40 lira aralığında işlem gördü.
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