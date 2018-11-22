Dolar ne kadar? 22 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar yeni güne uluslararası piyasalarda 5.3232 TL seviyesinden başladı. Dolar/TL dün artan küresel risk iştahıyla 7 Ağustos'tan bu yana en düşük seviye olan 5.2820 TL'ye seviyesine kadar gerilemişti. Kur Ağustos ortasında test ettiği 7.24 seviyesinden 5.30'un altına kadar geriledikten sonra Kasım ayı başından beri 5.30-5.55 bandında seyrediyor. Bu bant aşağı veya yukarı olarak kalıcı olarak henüz kırılmadı.

Geçen haftaya 5.50 seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL, Hazine'nin finansman ihtiyacının azalması nedeniyle daha az borçlanması, gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan risk iştahı, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD ile ilişkilerde iyileşme beklentisiyle yönünü aşağı çevirmişti.

PİYASALARIN İZLEDİĞİ VERİLER



Piyasalar son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelinde Halkbank konusundaki gelişmeleri izliyor. Diğer yandan İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, ABD faiz kararları ve Brexit süreci küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor.



