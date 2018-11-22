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Dolar ne kadar? 22 Kasım dolar kuru yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 22.11.2018 07:53 | Son Güncelleme

Dolar/TL uluslararası piyasalarda yeni güne 5.3232 TL seviyesinden başladı. Kur dün, artan küresel risk iştahıyla Ağustos ayından bu yana en düşük seviye olan 5.2820 TL seviyesine kadar gerilemişti.

Dolar ne kadar? 22 Kasım dolar kuru yorumları

Dolar yeni güne uluslararası piyasalarda 5.3232 TL seviyesinden başladı. Dolar/TL dün artan küresel risk iştahıyla 7 Ağustos'tan bu yana en düşük seviye olan 5.2820 TL'ye seviyesine kadar gerilemişti. Kur Ağustos ortasında test ettiği 7.24 seviyesinden 5.30'un altına kadar geriledikten sonra Kasım ayı başından beri 5.30-5.55 bandında seyrediyor. Bu bant aşağı veya yukarı olarak kalıcı olarak henüz kırılmadı.

Geçen haftaya 5.50 seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL, Hazine'nin finansman ihtiyacının azalması nedeniyle daha az borçlanması, gelişmekte olan ülke para birimlerine yönelik artan risk iştahı, petrol fiyatlarındaki düşüş ve ABD ile ilişkilerde iyileşme beklentisiyle yönünü aşağı çevirmişti.

PİYASALARIN İZLEDİĞİ VERİLER

Piyasalar son dönemde Türkiye-ABD ilişkilerindeki iyileşme paralelinde Halkbank konusundaki gelişmeleri izliyor. Diğer yandan İran yaptırımlarına tanınan muafiyet, ABD faiz kararları ve Brexit süreci küresel piyasalarda yön belirleyici unsurlar olarak takip ediliyor.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
dolar naz ediyor. 1-2ay daha böyle gider. daha sonra mecburen biraz serbest bırakmak zorunda kalacaklar. 19 aralıkta fed in yapacağı açıklamalar; doların durumunu büyük oranda etkileyecek.
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