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Dolar ne kadar? 25 Ocak 2019 dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 25.01.2019 09:54 | Son Güncelleme

TCMB'nin politika faizini sabit tutması, gelişmekte olan piyasalara yönelik olumlu hava ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mali disiplin vurgusunun desteğiyle yönünü aşağı çeviren dolar/TL bu sabah 5.26 civarında seyrediyor. Euro/TL ise 5.96'dan işlem görüyor.

Dolar ne kadar? 25 Ocak 2019 dolar yorumları

Dolar/TL haftanın son gününde 5.26 civarında hareket ediyor, piyasalarda küresel gelişmeler izlenecek.

Kur geçen haftaya ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik ekonomik tehdit içeren açıklamalarıyla gün içinde 1 Kasım'dan beri ilk kez 5.5450 seviyesini test ederek başlamış, PPK sonrası yönünü aşağı çevirmişti.

Bu haftaya 5.35'li seviyelerden başlayan ve genel olarak yatay bir seyir izleyen dolar/TL dün 20 Aralık'tan bu yana en düşük olan 5.2466'ya kadar geriledi. Dolar/TL bu sabah saat 09:07'de 5.2605/5.2650 seviyesinden işlem görüyor.

Aynı saatte sepet bazında TL 5.6070/5.6134, euro/TL ise 5.9300/5.9550 seviyesinde işlem görüyor.

Dolar ülke içinde ve küresel olarak büyümenin baskı altında kalması ve Fed'in faiz artırım döngüsüne ara vermeye doğru ilerlemesiyle bu sene zorlu bir yılla karşı karşıya. ABD'de hükümetin kapalı olması ve ABD-Çin arasındaki henüz çözüme kavuşturulmamış ticaret gerilimine yönelik endişelerin etkisiyle dolar baskı altında kalmaya devam ediyor.

Tahvil bono piyasasında ise faizlerde aşağı hareket gözleniyor. Hazine'nin Ocak ayı borçlanma programını hedeflere yakın tamamlamasının ardından Şubat ve Mart aylarındaki yoğun ihale programı izlenecek.

PİYASALARDA NELER BEKLENİYOR?

Yurtiçinde bugün reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurtdışında ise saat 1200'de Almanya IFO endeksi, saat 1630'da ABD dayanıklı mal siparişleri, saat 1800'de ise ABD yeni konut satışları verileri açıklanacak.

Öte yandan küresel bazda Venezuela ile ABD arasındaki gerginlik ve ABD-Çin ticaret görüşmelerine yönelik gelişmeler piyasalarda yakından izleniyor. KAYNAK: REUTERS

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