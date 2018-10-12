Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? ABD'li rahip Brunson'un bugün 4. kez hakim karşısına çıkacak olması nedeniyle herkes bu soruya anıt arıyor. Duruşmada çıkacak karara ilişkin iyimser beklentiler dövizde gerilemeye neden oldu.

DOLAR NE KADAR?

Bu sabah Dolar/TL 5.9045/5.9024'ten, Euro/TL ise 6.8669/6.8606'dan işlem görüyor.

BNP Paribas/TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, 1.5 günde TL’nin dolara karşı yüzde 2 civarında değer kazandığına ve küresel bazda en iyi işlem gören para biriminin Türk Lirası olduğuna dikkat çekerek, “Dolar/TL dinamikleri kısa vadede Rahip Brunson davasına bağlı olduğundan davadaki pozitif beklentileri fiyatlamaktadır” dedi.

TL’de TCMB’nin faiz artışı sonrası başlayan iyimserlik piyasalarda bu haftaki en önemli yön belirleyici olarak görülen Brunson davasına ilişkin beklentilerle kuvvetleniyor.



