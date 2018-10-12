FİNANS

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 12.10.2018 07:31 | Son Güncelleme

Dolar ne kadar? Dolar yükseldi mi yoksa düştü mü? Piyasalar ve vatandaşlar bugün bu sorunun yanıtlarına kilitlendi. ABD'li rahip Andrew Brunson'ın bugün 4 . kez hakim karşısına çıkacak olması ve tahliye kararı beklentisinin öne çıkması piyasaları hareketlendirdi.

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? ABD'li rahip Brunson'un bugün 4. kez hakim karşısına çıkacak olması nedeniyle herkes bu soruya anıt arıyor. Duruşmada çıkacak karara ilişkin iyimser beklentiler dövizde gerilemeye neden oldu.

DOLAR NE KADAR?

Bu sabah Dolar/TL 5.9045/5.9024'ten, Euro/TL ise 6.8669/6.8606'dan işlem görüyor.

dolar son durum

BNP Paribas/TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte, 1.5 günde TL’nin dolara karşı yüzde 2 civarında değer kazandığına ve küresel bazda en iyi işlem gören para biriminin Türk Lirası olduğuna dikkat çekerek, “Dolar/TL dinamikleri kısa vadede Rahip Brunson davasına bağlı olduğundan davadaki pozitif beklentileri fiyatlamaktadır” dedi.

TL’de TCMB’nin faiz artışı sonrası başlayan iyimserlik piyasalarda bu haftaki en önemli yön belirleyici olarak görülen Brunson davasına ilişkin beklentilerle kuvvetleniyor.


PARTNERÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladıÇOK İDDİALI! Bu sahne sosyal medyayı salladı
Dolar ne kadar? 11 Ekim dolar kuru yorumlarıDolar ne kadar? 11 Ekim dolar kuru yorumları
Döviz kredileriyle ilgili yeni gelişmeDöviz kredileriyle ilgili yeni gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolar dolar ne kadar dolar düştü mü dolar yükseldi mi dolar yorumları 12 ekim dolar abd andrew brunson

En Çok Okunan Haberler

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

ABD Dışişleri Sözcüsü'nden Rahip Brunson açıklaması

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

Bakan Pakdemirli'ye soru böyle engellendi!

'ABD ve Türkiye Brunson konusunda anlaştı' iddiasına doların tepkisi

'ABD ve Türkiye Brunson konusunda anlaştı' iddiasına doların tepkisi

Emekliler de kredi yapılandırması istiyor

Emekliler de kredi yapılandırması istiyor

İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

İşte Vestel'in yerli otomobili! İlk görüntüler ortaya çıktı

2018'in çalışılabilir şirketleri belli oldu!

2018'in çalışılabilir şirketleri belli oldu!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar ne kadar? 11 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 11 Ekim dolar kuru yorumları

Döviz kredileriyle ilgili yeni gelişme

Döviz kredileriyle ilgili yeni gelişme

Dolar kuru ne kadar? 10 Ekim güncel dolar kuru ve yorumları...

Dolar kuru ne kadar? 10 Ekim güncel dolar kuru ve yorumları...

Dolar ne kadar? 9 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? 9 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? 8 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? 8 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? 5 Ekim dolar kuru yorumları

Dolar ne kadar? 5 Ekim dolar kuru yorumları

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.