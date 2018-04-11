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Dolar ne kadar kaç TL? Euro ne kadar kaç TL? (11 Nisan dolar kuru, euro kuru güncel döviz fiyatları)

DOVİZ HABERLERİ  | 11.04.2018 08:46 | Son Güncelleme

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Döviz fiyatlarındaki artış piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. 10 Nisan dün dolar ve euronun tarihi zirveyi görmesinin ardından, herkes 'Dolar kuru kaç TL, Euro kuru kaç TL'sorularına yanıt arıyordu. Son dakika haberine göre dolar 11 Nisan çarşamba bugüne 4.13 TL, euro ise 5.09 TL seviyesinden başladı. İşte 11 Nisan döviz fiyatlarındaki son gelişmeler...

Dolar ne kadar kaç TL? Euro ne kadar kaç TL? (11 Nisan dolar kuru, euro kuru güncel döviz fiyatları)

Dolar kuru 10 Nisan'da 4.1390 TL ile tarihi rekorunu kırdı. Döviz fiyatlarındaki yükseliş piyasaları altüst ederken, vatandaşlar 'Dolar ne kadar kaç TL, Euro ne kadar kaç TL' sorularına yanıt arıyor. Dün gerçekleşen tarihi zirvenin ardından dolar güne 4.13 TL ile Euro ise 5.09 TL seviyesinden başladı.

EURO İÇİN SON TAHMİN

Natixis Analisti Micaella Feldstein, kurdaki rekor seviyeden sonra önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde euro/TL'nin geri çekileceğini ve 4,85 seviyelerine kadar bir gevşemenin söz konusu olduğunu ifade etti.

MERKEZ BANKASI'NDAN KRİTİK DOLAR AÇIKLAMASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Çetinkaya'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunum, bankanın internet sitesinde yayımlandı.

Sunumunda, yakın dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ettiğini belirten Çetinkaya, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturduğunu vurguladı.

Son dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip edildiğini bildiren Çetinkaya, "Para politikası kararları, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda şekillenmeye devam edecektir. Bu çerçevede, enflasyonun tahmin patikası ile uyumlu olması ve enflasyondaki düşüşün sürekliliğinin sağlanması hedeflenecektir. Yapısal alanlarda atılacak adımların kalıcı fiyat istikrarını desteklemesi beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

RUBLEDEKİ DÜŞÜŞ TETİKLEDİ

Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarına ABD'nin tepki vereceğini açıklaması askeri bir hareketlilik yaratacağı öngörüleriyle jeopolitik endişeleri tetiklerken, Rus rublesinin dolar karşısındaki sert değer kaybı dolar/TL'yi baskılayan bir başka unsur oldu.

Küresel satış baskısının yanında, yüksek cari açık ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerle Türkiye piyasaları daha satış baskısından daha da kuvvetli etkileniyor.

HAZİNE 2 MİLYAR LİRA BORÇLANDI

Hazine, dün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 968,8 milyon lira borçlandı.

Piyasaların yakından takip ettiği ihalede 10 yıl (3619 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,2 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede ortalama basit faiz yüzde 12,80, bileşik faiz yüzde 13,21 oldu.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 440 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 8 milyon liralık satış yapıldı.

ABD ÜFE BEKLENTİYİ AŞTI

Piyasaların beklediği bir diğer veri olan ABD'de mart ayı ÜFE yüzde 0,1'lik artış beklentisine karşın yüzde 0,3 arttı. Çekirdek ÜFE ise yüzde 0,2'lik beklentiye karşın yüzde 0,3 arttı.

Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de kısa vadede 4,0820 seviyesinin direnç, 4,00 seviyesinin psikolojik destek konumuna geldiğini kaydetti.

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20.000 TL 24 Ay Vadeli

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