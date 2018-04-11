Dolar ne kadar kaç TL? Euro ne kadar kaç TL? (11 Nisan dolar kuru, euro kuru güncel döviz fiyatları)

Dolar kuru 10 Nisan'da 4.1390 TL ile tarihi rekorunu kırdı. Döviz fiyatlarındaki yükseliş piyasaları altüst ederken, vatandaşlar 'Dolar ne kadar kaç TL, Euro ne kadar kaç TL' sorularına yanıt arıyor. Dün gerçekleşen tarihi zirvenin ardından dolar güne 4.13 TL ile Euro ise 5.09 TL seviyesinden başladı.

EURO İÇİN SON TAHMİN



Natixis Analisti Micaella Feldstein, kurdaki rekor seviyeden sonra önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde euro/TL'nin geri çekileceğini ve 4,85 seviyelerine kadar bir gevşemenin söz konusu olduğunu ifade etti.

MERKEZ BANKASI'NDAN KRİTİK DOLAR AÇIKLAMASI



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.

Çetinkaya'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunum, bankanın internet sitesinde yayımlandı.

Sunumunda, yakın dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ettiğini belirten Çetinkaya, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturduğunu vurguladı.