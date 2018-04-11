Dolar ne kadar kaç TL? Euro ne kadar kaç TL? (11 Nisan dolar kuru, euro kuru güncel döviz fiyatları)

Dolar kuru 10 Nisan'da 4.1390 TL ile tarihi rekorunu kırdı. Döviz fiyatlarındaki yükseliş piyasaları altüst ederken, vatandaşlar 'Dolar ne kadar kaç TL, Euro ne kadar kaç TL' sorularına yanıt arıyor. Dün gerçekleşen tarihi zirvenin ardından dolar güne 4.13 TL ile Euro ise 5.09 TL seviyesinden başladı.
EURO İÇİN SON TAHMİN
Natixis Analisti Micaella Feldstein, kurdaki rekor seviyeden sonra önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde euro/TL'nin geri çekileceğini ve 4,85 seviyelerine kadar bir gevşemenin söz konusu olduğunu ifade etti.
MERKEZ BANKASI'NDAN KRİTİK DOLAR AÇIKLAMASI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, "Enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyeler fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturmaktadır." ifadesini kullandı.
Çetinkaya'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunum, bankanın internet sitesinde yayımlandı.
Sunumunda, yakın dönemde açıklanan verilerin iktisadi faaliyetin gücünü koruduğuna işaret ettiğini belirten Çetinkaya, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturduğunu vurguladı.
Son dönemdeki gelişmelerin enflasyon görünümüne etkileri açısından yakından takip edildiğini bildiren Çetinkaya, "Para politikası kararları, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda şekillenmeye devam edecektir. Bu çerçevede, enflasyonun tahmin patikası ile uyumlu olması ve enflasyondaki düşüşün sürekliliğinin sağlanması hedeflenecektir. Yapısal alanlarda atılacak adımların kalıcı fiyat istikrarını desteklemesi beklenmektedir." ifadelerini kullandı.
RUBLEDEKİ DÜŞÜŞ TETİKLEDİ
Suriye'de kimyasal silah kullanımı iddialarına ABD'nin tepki vereceğini açıklaması askeri bir hareketlilik yaratacağı öngörüleriyle jeopolitik endişeleri tetiklerken, Rus rublesinin dolar karşısındaki sert değer kaybı dolar/TL'yi baskılayan bir başka unsur oldu.
Küresel satış baskısının yanında, yüksek cari açık ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerle Türkiye piyasaları daha satış baskısından daha da kuvvetli etkileniyor.
HAZİNE 2 MİLYAR LİRA BORÇLANDI
Hazine, dün düzenlediği tahvil ihalesinde 1 milyar 968,8 milyon lira borçlandı.
Piyasaların yakından takip ettiği ihalede 10 yıl (3619 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 6,2 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede ortalama basit faiz yüzde 12,80, bileşik faiz yüzde 13,21 oldu.
Kamu kuruluşlarından teklif gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 440 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 8 milyon liralık satış yapıldı.
ABD ÜFE BEKLENTİYİ AŞTI
Piyasaların beklediği bir diğer veri olan ABD'de mart ayı ÜFE yüzde 0,1'lik artış beklentisine karşın yüzde 0,3 arttı. Çekirdek ÜFE ise yüzde 0,2'lik beklentiye karşın yüzde 0,3 arttı.
Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de kısa vadede 4,0820 seviyesinin direnç, 4,00 seviyesinin psikolojik destek konumuna geldiğini kaydetti.
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