FİNANS

Dolar ne kadar oldu? (16 Ocak dolar fiyatları)

16 Ocak 2018 09:54

Jeopolitik gelişmeleri takip eden dolar/TL 3.82'yi aşarak yılın en yüksek seviyesinde. Küresel ve jeopolitik gelişmelerin yön verdiği piyasalarda bu hafta Perşembe günkü açıklanacak olan PPK kararları ve Cuma günkü Fitch'in Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesi de izleniyor.

Dolar ne kadar oldu? (16 Ocak dolar fiyatları)

Sınır ötesi operasyon ihtimali ile sert gerileyen Türk Lirası kayıplarını genişletti. Gelişmekte olan ülke para birimleri 3 yılın dip seviyelerinde yer alan dolar endeksinden destek bulurken, TL jeopolitik riskler nedeniyle negatif ayrışıyor.

Dün, sabah saatlerinde 3.75 civarında fiyatlanan dolar/TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Afrin'e her an operasyon başlatılabileceğini söylemesiyle 3.80'e fırladı.

Dolar kuru bu sabah saat 09:53'te 3,82'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,45 primle 4.6865 seviyesinde yer aldı.

 

 


Dolar/TL'de ne bekleniyor?

Sınır ötesi operasyon ihtimaline ilişkin haber akışının yanı sıra; TCMB'nin perşembe günü gerçekleştireceği toplantı ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in cuma günü açıklaması beklenen raporu TL üzerinde baskıya neden oluyor.

Merkez Bankası'nın perşembe günü faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, uzmanlar karar sonrası dolar/TL'de yukarı yönlü seyrin hızlanabileceğini ifade etti.

Diğer taraftan Fitch'in cuma günü geç saatlerde açıklaması beklenen kararında, Türkiye'nin BB+ not ve durağan görünümünü koruması bekleniyor.

TL için bir diğer risk de doların 3 yılın dip seviyelerinden toparlanma eğilimine girme ihtimali. Dün 90,05'e kadar gerileyen endeks bu sabah 90,24'te yer aldı. Analistler, euronun çok hızlı yukarı gittiği, düzeltme yaşanabileceği görüşünde. Eğer hafta içinde dolarda değer kaybına neden olacak yeni bir gelişme olmazsa endeksin güçlenmesi bekleniyor.

 

 

 

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Okuyucu Yorumları12 yorum
  • 205 Oy
    sene sonunda düşürdüler enfilasyonu düşük göstermek için 15 gün dayanamadılar hemen geri fırladı cok güzel aynen devam hedef 2019
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  • 207 Oy
    reisin umrunda mı ekonomi referandumdan evet çıksın terör bitecek ekonomi uçacak dedi aynen öyle uçuyor mübarek yazık halka bu ülkeye gitte bitsin bu kabus
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  • 127 Oy
    dolarin atesi degil euronun atesi dolar dunyada deger kaybediyor bizde yukseliyor
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  • 105 Oy
    daha yıl başlayalı 16 gün oldu sakin
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  • 119 Oy
    Kimse kafasını takmasın. Sıkıntı yok.... Büyüklerimiz halleder itina ile
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  • 10 Oy
    faiz lobisinin işidir bu dış mihraklarrrr eyyyyyyy
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  • 7 Oy
    devleti idare edenler, "dolardaki yükseliş geçicidir normal seviyesine gelecek" diyorlar ancak normal seviye nedir bu seviyeye ne zaman gelecek bunu söylemiyorlar ve fakat zamları sırtımıza bindiriyorlar gerekçe olarak ne yapalım dolar yükseldi diyorlar dolar yükseliyorsa suç vatandaşın mı? bu ülkenin başbakanı ekonomi bakanı maliye bakanı o koltuklarda niye oturuyorlar neden paramızın değerini korumuyorlar.merkez bankası 2018 yılı sonunda dolar 4,12 tl olacak diye keramet buyurdu yıl başında 4 liraya dayandı başka ülkede olsa adamın kafasına koltuğunu geçirirler bize de bu layıktır
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  • 6 Oy
    Olsun ben zaten 100 liralık benzin alıyorum!!!
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  • 5 Oy
    yıl daha 15 gün oldu .
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  • 5 Oy
    Köprü ve tüp geçitlerde zam yapacaklardı ya dolar düşük tü yapmadılar şimdi yükseliyor yaparlar
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  • 4 Oy
    dolar bu hafta 3.92 leri bulabilir...
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  • 7 Oy
    sevgili arkadaşlar gelişmekte olan ülkelerde dolar hızla değer kaybetmekteyken Ulusumuzda rüzgar ters yönden esmektedir.Olaylaru takip edersek ekonomik yıpranma,siyasal baskı politikası uygulanmaya çalışılmakta yani ya gelip paşa paşa urganı boynuna geçit yada biz sana ne yapacağımızı biliriz diyorlar.yalniz onlar şunu çok iyi biliyorlar tarih boyu bu haçlılar hedeflerin ulaşmak için çıktıkları yolda Anadolu toplumuyla savaşmak zorunda kalmış her geçişinde korkusuz neferlerin kendilerini karşılaması ve ölümüne mudafalarina şahit olmuştur.ve Osmanlı onlara iade-i ziyaretleri geçirmemiştir......
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