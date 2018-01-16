Dolar ne kadar oldu? (16 Ocak dolar fiyatları)

Sınır ötesi operasyon ihtimali ile sert gerileyen Türk Lirası kayıplarını genişletti. Gelişmekte olan ülke para birimleri 3 yılın dip seviyelerinde yer alan dolar endeksinden destek bulurken, TL jeopolitik riskler nedeniyle negatif ayrışıyor.



Dün, sabah saatlerinde 3.75 civarında fiyatlanan dolar/TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Afrin'e her an operasyon başlatılabileceğini söylemesiyle 3.80'e fırladı.



Dolar kuru bu sabah saat 09:53'te 3,82'den işlem gördü. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,45 primle 4.6865 seviyesinde yer aldı.



Dolar/TL'de ne bekleniyor?



Sınır ötesi operasyon ihtimaline ilişkin haber akışının yanı sıra; TCMB'nin perşembe günü gerçekleştireceği toplantı ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in cuma günü açıklaması beklenen raporu TL üzerinde baskıya neden oluyor.



Merkez Bankası'nın perşembe günü faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, uzmanlar karar sonrası dolar/TL'de yukarı yönlü seyrin hızlanabileceğini ifade etti.



Diğer taraftan Fitch'in cuma günü geç saatlerde açıklaması beklenen kararında, Türkiye'nin BB+ not ve durağan görünümünü koruması bekleniyor.



TL için bir diğer risk de doların 3 yılın dip seviyelerinden toparlanma eğilimine girme ihtimali. Dün 90,05'e kadar gerileyen endeks bu sabah 90,24'te yer aldı. Analistler, euronun çok hızlı yukarı gittiği, düzeltme yaşanabileceği görüşünde. Eğer hafta içinde dolarda değer kaybına neden olacak yeni bir gelişme olmazsa endeksin güçlenmesi bekleniyor.