FİNANS

Dolar ne kadar oldu? (27.12.2017)

27 Aralık 2017 10:25

Piyasada yılsonu ve tatiller nedeniyle hacimler düşük, dolar/TL 3.80 civarında seyrediyor.

Dolar ne kadar oldu? (27.12.2017)

 Piyasada yılsonu ve tatiller nedeniyle hacimler düşük, dolar/TL 3.80 civarında seyrediyor.

 
Noel tatili ile birçok ülke piyasasının kapalı olması nedeniyle, piyasalardaki işlem hacimleri de düşük kalırken dolar/TL gün içinde 3.80 civarında yatay bir seyir izledi.
 
 
Dün günü 3.8090'dan kapatan dolar bugün 3,81'in üzerinde işlem görüyor. 
 
Euro ise 4,5260'da seyrediyor.
 
ABD'de dün yükseliş eğilimindeki petrol fiyatları ve dolar endeksindeki yatay seyre karşın New York borsasında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,34 değer kaybetti. 
 
Avrupa'da Noel tatili sonrası bugün işleme başlayacak olan piyasalarda düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlenebileceğini ifade etti.
 
 
 
 
15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Döviz Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın