Dolar ne kadar oldu? (27.12.2017)

Piyasada yılsonu ve tatiller nedeniyle hacimler düşük, dolar/TL 3.80 civarında seyrediyor.

Noel tatili ile birçok ülke piyasasının kapalı olması nedeniyle, piyasalardaki işlem hacimleri de düşük kalırken dolar/TL gün içinde 3.80 civarında yatay bir seyir izledi.

Dün günü 3.8090'dan kapatan dolar bugün 3,81'in üzerinde işlem görüyor.

Euro ise 4,5260'da seyrediyor.

ABD'de dün yükseliş eğilimindeki petrol fiyatları ve dolar endeksindeki yatay seyre karşın New York borsasında sınırlı da olsa satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,03, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,34 değer kaybetti.

Avrupa'da Noel tatili sonrası bugün işleme başlayacak olan piyasalarda düşük işlem hacimli sakin bir seyir izlenebileceğini ifade etti.