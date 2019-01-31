Dolar ne kadar oldu? (31 Ocak dolar yorumları)

Merkez Bankası'nın (TCMB) dün enflasyonda "ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruş sürdürülecek" açıklaması ve veri odaklı bir para politikası izleneceğine yönelik mesajlarıyla düşüş eğilimine giren dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarında "sabırlı" olacağı söylemiyle birlikte düşüşünü hızlandırdı.

Fed dün faiz oranlarını sabit tutarak, küresel sorunlar ve ticaret ve bütçe müzakerelerine ilişkin çıkmazdan dolayı ABD ekonomisinin görünümünün belirsiz olduğu bir ortamda, üç yıllık sıkılaştırma politikasına son verebileceğinin sinyalini verdi.

Fed ayrıca faiz oranlarındaki "daha fazla kademeli artışlar" sözlerinden vazgeçti ve daha fazla adım atmadan önce "sabırlı" olacağını söyledi.

Dün enflasyon raporu öncesi 5.31'li seviyelerde işlem gören ve ardından piyasalarca yakından izlenen sıkı duruş söylemlerinin kuvvetlendirmesi sonrası 5.26'lı seviyelere kadar gerileyen dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapanışında 5.28'li seviyelerde günü tamamlamıştı.

Kur, dün akşam açıklanan Fed kararı sonrası ise 5.2128'e kadar geriledi. Kur bu seviyeyi en son yaklaşık 2 ay önce 3 Aralık tarihinde görmüştü. Dolar/TL bugün saat 08:55'de 5.2300'da yer aldı. Aynı saatte euro/TL yüzde 0,30 artışla 6.0260 seviyesindeydi.