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Dolar ne kadar oldu? (31 Ocak dolar yorumları)

DOVİZ HABERLERİ  | 31.01.2019 09:24 | Son Güncelleme

TCMB'nin sıkı duruş söylemi sonrası başlayan iyimserlik Fed sonrası devam ediyor; dolar/TL yaklaşık 2 ayın en düşüğünden işlem görüyor.

Dolar ne kadar oldu? (31 Ocak dolar yorumları)

Merkez Bankası'nın (TCMB) dün enflasyonda "ikna edici bir düşüş görülene kadar sıkı duruş sürdürülecek" açıklaması ve veri odaklı bir para politikası izleneceğine yönelik mesajlarıyla düşüş eğilimine giren dolar/TL, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışlarında "sabırlı" olacağı söylemiyle birlikte düşüşünü hızlandırdı.

Fed dün faiz oranlarını sabit tutarak, küresel sorunlar ve ticaret ve bütçe müzakerelerine ilişkin çıkmazdan dolayı ABD ekonomisinin görünümünün belirsiz olduğu bir ortamda, üç yıllık sıkılaştırma politikasına son verebileceğinin sinyalini verdi.

Fed ayrıca faiz oranlarındaki "daha fazla kademeli artışlar" sözlerinden vazgeçti ve daha fazla adım atmadan önce "sabırlı" olacağını söyledi.

Dün enflasyon raporu öncesi 5.31'li seviyelerde işlem gören ve ardından piyasalarca yakından izlenen sıkı duruş söylemlerinin kuvvetlendirmesi sonrası 5.26'lı seviyelere kadar gerileyen dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapanışında 5.28'li seviyelerde günü tamamlamıştı.

Kur, dün akşam açıklanan Fed kararı sonrası ise 5.2128'e kadar geriledi. Kur bu seviyeyi en son yaklaşık 2 ay önce 3 Aralık tarihinde görmüştü. Dolar/TL bugün saat 08:55'de 5.2300'da yer aldı. Aynı saatte euro/TL yüzde 0,30 artışla 6.0260 seviyesindeydi.

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ENDİŞELER GÖLGEDE KALDI, EURO GÜÇLENDİ

Açıklama sonrası dolar başlıca para birimleri karşısında değer kaybederken, euro güçlendi.

Dolar endeksi dün yüzde 0.43 geriledikten sonra bugün yüzde 0.1 düşüşle üç haftanın dip seviyesi olan 95.26'da bulunuyor. Euro ise, Fed açıklamasının Euro Bölgesinde zayıflayan büyümeye ilişkin endişeleri gölgede bırakmasıyla yüzde 0.24 artışla 1.1504 dolara yükseldi.

ABD VE ASYA'DA BORSALAR YÜKSELDİ

Öte yandan Asya borsaları da dört ayın zirvesine çıktı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi 4 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0.7 artıda. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0.9 yükseldi.

Dow Jones ve Nasdaq ise, Fed'in sıkılaştırma döngüsünü durdurmasının ABD ekonomisi ve şirket bilançolarına güçlenme imkanı sağlayacağı umutlarıyla sırasıyla yüzde 1.7 ve 2.2 yükseldi.

GÖZLER TİCARET MÜZAKERELERİNDE

Fed'in para politikası kararını açıklamasının ardından, yatırımcıların dikkati ABD-Çin arasında aylardır süren gümrük vergisi savaşını yatıştırmayı amaçlayan ve dün başlayan üst düzey ticaret görüşmelerine çevrildi. KAYNAK: REUTERS


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ammada sert düşmüş ha bukadarını beklemiyorduk
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