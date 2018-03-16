Dolar ne kadar oldu?

Dolar kuru saat 12:10'da 3.9085'de yer aldı. Aynı dakikalarda euro/TL 4.8180 ve sterlin/TL 5.4640 seviyesinde. Dolar, TL karşısında bugün 3.9171'e kadar çıktı ve Aralık 2017'den beri en yüksek seviyesini gördü. Sterlin de 5.4678 ile rekor kırdı. Euro, tarihi zirvesini dün 4.8250 ile görmüştü.

Uzmanlara göre, ekonomik göstergelerdeki bozulmanın kalıcılık göstermesi TL varlıkları baskı altında bırakıyor ve zayıf performansın değişeceğine dair bir işaret bulunmuyor.

Enflasyon ve cari açık gibi büyük iç sorunlar nedeniyle kırılganlığın arttığı TL, dışarıdan gelen olumsuzluklar karşısında daha negatif tepki veriyor. Uzmanlar, Fed'e ilişkin endişeler ve ticaret savaşlarının en büyük dış riskler olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Teknik açıdan dolar/TL'nin 3,90'ın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 3,9830 zirvesinin gündeme gelebileceğini belirten analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak konut başlangıçları, sanayi üretimi ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade etti.