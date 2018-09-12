FİNANS

Dolar/TL son 2 haftanın en düşük seviyesini gördü

DOVİZ HABERLERİ  | 12.09.2018 15:28 | Son Güncelleme

Dolar/TL, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesi düşüşünü sürdürerek 6,35'e kadar geriledi.

Dolar/TL son 2 haftanın en düşük seviyesini gördü

Geçen haftaki düşüşünü bu hafta da sürdüren dolar/TL, yarınki TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi, son 2 haftanın en düşük seviyesi olan 6,3512'yi gördü.

Dolar/TL, saat 14.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,85 azalışla 6,3620 seviyesinde dengelenirken, aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,30 düşüşle 7,3688'den, sterlin/TL de yüzde 1,34 değer kaybıyla 8,2695'ten işlem görüyor.

Analistler, PPK toplantısı öncesi piyasalardaki faiz artırım beklentisinin TL varlıkların değer kazanmasına neden olduğunu söyledi.

Dolar/TL'de düşüş eğiliminin sürmesi durumunda 6,30 ve 6,10 seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin konuşmaları ve Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi. AA

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