Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları

Kapalıçarşı'da 6,0080 liradan alınan dolar, 6,0100 liradan satılıyor. 6,8700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8720 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1270 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0080 lira olmuştu. İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,0870 6,0880

Avro 6,9450 6,9460

Sterlin 7,7270 7,7680 ANKARA

ABD Doları 5,9300 6,1800

Avro 6,7500 7,0500

Sterlin 7,4060 7,8380 PİYASALAR YÖN ARAYIŞINDA



ABD'de geçen haftanın son işlem gününde pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,33, Nasdaq endeksi de yüzde 0,13 değer kazandı. Analistler, ABD'de bu hafta çarşamba günü yayımlanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanakların takip edileceğini belirtti. Analistler, bu hafta ABD'de 2. el konut satışları, işsizlik başvuruları ve Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin olduğunu bildirdi.

Avrupa tarafında, cuma günü borsalarda karışık seyir izlenirken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,03 artış gösterdi. Asya piyasaları, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile yeni haftaya düşüşle başladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,18, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,31 düşüş kaydetti. Yurt içinde, cuma günü 85.000 puanın altına kadar gerileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü yüzde 1,83 değer kazancıyla 88.734,76 puandan tamamladı. Geçen haftanın son işlem gününde 6,3480'e kadar yükselen ve günü yüzde 3,2 artışla 6,0127'den tamamlayan dolar/TL, bugün ise bankalararası piyasanın açılışında 5,9950 seviyesinde dengelendi. Haftanın son işlem gününde piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard&Poor's (S&P) ve Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.