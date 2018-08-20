FİNANS

Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları

DOVİZ HABERLERİ  | 20.08.2018 09:19 | Son Güncelleme

Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, hafta genelinde yurt dışında yoğun veri gündemi bekleniyor. Dolar ve eurodaki dalgalanmalara nedeniyle piyasaların gözü dövizdeki son durumda. 20 Ağustos Pazartesi günü İstanbul serbest piyasada dolar 6,0100 liradan, avro 6,8720 liradan haftaya başladı. İşte dolar, euro ve piyasalardaki son güncel veriler...

Dolar ve Euro ne kadar? 20 Ağustos Pazartesi dövizde son durum ve dolar yorumları

Kapalıçarşı'da 6,0080 liradan alınan dolar, 6,0100 liradan satılıyor. 6,8700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,8720 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,1270 lira, avronun satış fiyatı ise 7,0080 lira olmuştu.

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ
ABD Doları 6,0870 6,0880
Avro 6,9450 6,9460
Sterlin 7,7270 7,7680

ANKARA
ABD Doları 5,9300 6,1800
Avro 6,7500 7,0500
Sterlin 7,4060 7,8380

PİYASALAR YÖN ARAYIŞINDA

ABD'de geçen haftanın son işlem gününde pay piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,43, S&P 500 endeksi yüzde 0,33, Nasdaq endeksi de yüzde 0,13 değer kazandı. Analistler, ABD'de bu hafta çarşamba günü yayımlanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına ilişkin tutanakların takip edileceğini belirtti.

Analistler, bu hafta ABD'de 2. el konut satışları, işsizlik başvuruları ve Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin olduğunu bildirdi.

Avrupa tarafında, cuma günü borsalarda karışık seyir izlenirken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,03 artış gösterdi.

Asya piyasaları, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile yeni haftaya düşüşle başladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,18, Çin'de Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,31 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, cuma günü 85.000 puanın altına kadar gerileyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, analistlerin destek olarak nitelendirdiği bu seviyede etkisini artıran tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü yüzde 1,83 değer kazancıyla 88.734,76 puandan tamamladı.

Geçen haftanın son işlem gününde 6,3480'e kadar yükselen ve günü yüzde 3,2 artışla 6,0127'den tamamlayan dolar/TL, bugün ise bankalararası piyasanın açılışında 5,9950 seviyesinde dengelendi.

Haftanın son işlem gününde piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Standard&Poor's (S&P) ve Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.

S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notu "BB-"den "B+"ya düşürürken, görünümü de "durağan" belirledi. Moody's de Türkiye'nin kredi notunun "Ba2"den "Ba3"e düşürdü ve görünümü de "negatife" çevirdi.

Bugünün ilk saatlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında Doha’da düzenlenen törenle ikili Para Takası (Swap) Anlaşması imzalandığı duyuruldu. Katar'ın Türkiye'ye yönelik 15 milyar dolarlık yatırım paketini hayata geçirme kararının ilk adımı atıldı. Anlaşma kapsamında ilk aşamada kullanılacak kaynağın 3 milyar dolar karşılığı olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde Kurban Bayramı dolayısıyla yarım gün işlem yapılacağını, yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirtti. ABD ve Türkiye arasındaki diplomatik haber akışı ve döviz kurlarının seyrinin pay piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 85,000 ve 82.500 seviyelerinin destek, 90.500 puanın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

AA


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