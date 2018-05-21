Dolar yeni haftaya nasıl başladı? 21 Mayıs dolar kuru (Piyasalarda son durum)

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı. Geçtiğimiz hafta en yüksek seviyesini gören dolar bugün tarihi zirvesini yenileyerek 4.5237 liraya yükseldi. Aynı saatlerde euro/TL de 5.3109 liradan el değiştiriyor.
Euro/dolar ise 1.1752 seviyesinde yer alıyor.
Brent petrolün varil fiyatı 79, altının ons fiyatı da 1288.58 dolardan işlem görüyor.
AVM’lerin çalışma saatlerinde ramazan ayarına tepki
Resmen başvurdular! Türkiye'de petrol arayacaklar
Dolar ne kadar? 18 Mayıs 2018 dolar kuru (Piyasalarda son durum)
Halkbank hisseleri güne hızlı yükselişle başladı
Dolar ne kadar? 17 Mayıs 2018 dolar kuru
Şok Marketler'in halka arzında beklenenden fazla ilgi
Okuyucu Yorumları 0 yorum