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Dolar yeni haftaya nasıl başladı? 21 Mayıs dolar kuru (Piyasalarda son durum)

DOVİZ HABERLERİ  | 21.05.2018 07:54 | Son Güncelleme

Dolar ne kadar? Dolar yeni haftaya nasıl başladı? Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta yaptığı müdahaleye rağmen yükselişini sürüdüren dolar kuruyla ilgili herkes bu soruları merak ediliyordu. Son dakika haberine göre Dolar/TL yeni haftaya başlarken 4.5237 seviyesini görerek rekorunu tazeledi. Euro ise 5.31 lira seviyelerinden işlem görüyor.

Dolar yeni haftaya nasıl başladı? 21 Mayıs dolar kuru (Piyasalarda son durum)

Dolar/TL haftanın ilk işlem gününe rekorla başladı. Geçtiğimiz hafta en yüksek seviyesini gören dolar bugün tarihi zirvesini yenileyerek 4.5237 liraya yükseldi. Aynı saatlerde euro/TL de 5.3109 liradan el değiştiriyor.

Euro/dolar ise 1.1752 seviyesinde yer alıyor.

Brent petrolün varil fiyatı 79, altının ons fiyatı da 1288.58 dolardan işlem görüyor.

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