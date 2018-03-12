Dolar/TL kuru 3.83'ün üzerinde

Türk lirasında değer kaybı hızlandı. TL bugün dolar karşısında en çok gerileyen para birimi oldu.

Güne yatay hareketle 3.81'in hemen altından başlayan dolar/TL öğle saatlerinden sonra yukarı yönlü hareketlendi. Dolar kuru saat 15:20'de yüzde 0,80 yükselişle 3.8415'e çıkarken, euro/TL yüzde 0,70 artışla 4.7255'te yer aldı.

Öğle saatlerinde önemli direnç seviyesi olan 90 üzerine hareketlenen dolar endeksi şu sıralar 90,15'te yer alıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise yüzde 1.05 primle 118.170 puanda.

Dolar, geçen hafta, ABD Başkanı Trump'ın çelik vergisinde muafiyet açıklaması ve Kuzey Kore lideri ile görüşeceğini bildirmesinden destek bulmuş ve endeks 90 seviyesinin hemen üzerinde tutunmaya çalışmıştı.

ABD'de cuma günü açıklanan ve güçlü istihdam artışına rağmen saatlik ücret artışının ivme kaybettiğine işaret eden tarım dışı istihdam verisi ise doları baskı altında bırakmıştı.

Öte yandan bugün açıklanan verilere göre cari açık ocakta 7,1 milyar dolar ile beklentilerin üzerinde gelirken, uzmanlar artan risklerin cari açığın sürdürülebilirliğini gündeme getirdiğini belirtiyor. Dolar/TL cari açık verisinin ardından kademeli olarak yükseldi.

"Endeksi seyretmekte fayda var"

İntegral Yatırım tarafından hazırlanan piyasa notunda şu görüşlere yer verildi: Dolar endeksinin 90 sınırında ısrarcı tutumu ve yukarı yönde tepki verme isteği gelişmekte olan ülke piyasalarını baskılıyor. TL, Rus Rublesi, Polonya Zlotisi ve Güney Afrika Randı'nda kayıp yaşanıyor. Veri takvimi sakin olsa bile dolar endeksini seyretmekte fayda var; yükseliş kuvvetlenirse, TL'nin euro ve dolar karşısındaki görünümü daha da bozulabilir.

"Kalıcı bozulma baskıya neden oldu"

Işık FX'den Yusuf Kavak, dolar/TL paritesinde 3.8440-3.8490 üst bandının kırılması halinde, TL açısından negatif bölgeye girilebileceğini ve yeni bir yükseliş trendinden bahsedilebileceğini kaydetti. Kavak, bugün açıklanan cari açık verisine dikkat çekerek, "Beklentinin üzerinde açık verilmesinin yanı sıra, geçtiğimiz haftaki enflasyon verilerinde olduğu gibi bu tip önemli ekonomik göstergelerdeki bozulmanın kalıcılık göstermesi, kur üzerinde satış baskısına neden olmakta" diye konuştu.

"Dolar/TL'de 3.85 seviyesine dikkat"

QNB Finans Yatırım'dan Serdar Pazı ise, dolar/TL'de 3,85'in önemli olduğunu, aşılırsa yukarı hareketin ivme kazanabileceğini söyledi. Pazı, 3.85 seviyesine yaklaşıldığını vurgulayarak, "Hareketin gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel ancak bir miktar daha kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.