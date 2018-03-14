Euro ve sterlinde yeni rekor

Dolar/TL güne 3.87'nin üzerinde başlarken, euro ve sterlin yeni rekor seviyelerine ulaştı.

Dün sert değer kayıplarının görüldüğü Türk lirası düşüşünü sürdürdü. Erken saatlerde 3.8742'ye kadar çıkarak 3 ayın zirvesindeki seyrini sürdüren dolar/TL saat 08:30'da 3.8685'den işlem gördü.

Rekorunu 4.8055'e taşıyan euro, 4.8010 seviyesinde yer alırken, tarihi zirvesini 5.4178 ile yineleyen sterlin ise 5.4135'te yer aldı.

Dün 12,76'ya kadar yükselen 10 yıllık tahvil faizi daha sonra 12,59'a çekilmiş olsa da TL üzerinde baskıya neden oluyor. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası başlayan satış hareketi, TCMB faiz kararı, Moody's'in not indirimi ve cari açık sonrasında devam etti ve 10 yıllık tahvil faizini 90 baz puan yukarı çekti.

Hafta başından bu yana toparlanmaya çalışan dolar ise, ABD enflasyon verisi ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın görevden alınmasının ardından kazanımlarını törpüledi. Dolar endeksi 90 sınırından 89,58'e gelmiş durumda.

Piyasalarda bugün neler izlenecek?

Yurt içi piyasalarda bugün Tarım ÜFE ve TCMB toplantı tutanakları takip edilecek. Merkez Bankası, 7 Mart'taki toplantısında faizlerde değişikliğe gitmezken, enflasyonun ana eğilimindeki katılığa ve çekirdek enflasyonun yüksek seyrine vurgu yapmıştı.

Dışarıda ise Euro bölgesi istihdam ve sanayi üretimi ile ABD ÜFE ve perakende satış verileri izlenecek.