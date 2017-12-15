Faiz kararlarından sonra dolar ne kadar oldu?

15 Aralık 2017 10:32
Faiz kararlarından sonra dolar ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın (TCMB) beklenenden daha az bir faiz artışına gitmesi sonrası dün TL dolar karşısında yüzde 2 civarında değer kaybettikten sonra baskı altında kalmayı sürdürüyor. Dolar bugün 3,88'in hemen altında işlem görüyor.

Dolar/TL son dönemde hem Türkiye'ye özgü gelişmeler, hem de küresel piyasalarla birlikte sert dalgalanmalar yaşadı. Geçen hafta Pazartesi günü 3.94'ün üzerinde işlem gören dolar/TL dün ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararının da desteğiyle 3,80'e doğru düşüş göstermişti.

TCMB aralık ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz koridorunun alt bandı, politika faizi ve üst bandını sabit tutarken; geç likidite faizini sekiz aylık aranın ardından ilk kez artırdı. TCMB GLP'de 50 baz puanlık artışa giderek bu faiz oranını yüzde 12,75'e taşıdı. Enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini de vurguladı.

TCMB'nin dünkü faiz kararı öncesi 3,8275 seviyesinde işlem gören dolar/TL karar sonrası sert yükselişle 3,8965'i test etti. Günü 3,88 civarında tamamlayan dolar/TL bu sabah 3,8786/3,8812 seviyesinde işlem görüyor.

Euro ise, 4,56'nın üzerinde seyrediyor.

 



 

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