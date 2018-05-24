IBM Stellar Üzerinden Çevre Dostu Kripto Para Yaratıyor

Forbes ve Bloomberg’de de kendisine yer bulan ve salı günü duyurulan açıklamada, IBM ve Veridium’un karbon emisyon takibi için “Verde” ismi verilen tokenı kullanacağı ve bu sayede şirketlerin çevreye verdiği operasyonel zararları rahatlıkla kontrol edebileceği belirtildi.
Karbon emisyon takibini yapan üçüncü parti kurumlar bir süredir hizmet veriyordu. Buna karşın Stellar ağında kullanılan Verde token kolay bir şekilde ölçümlenebilmesi, ticaret edilebilmesi ve bütün işlemleri halka açık bir şekilde kolayca dağıtık deftere kaydetmesi ile firmaların tercih sebebi oldu.
Veridium CEO’su Todd Lemons da konuyla ilgili açıklama yaparak, “Şirketler dijital varlıklarımızı kullanarak karbon emisyonu takibin i rahatlıkla gerçekleştirip, çevreye olan etkilerini kontrol altına alabilecek ve hatta bu konuda ileride yaşayabilecekleri olası sorunların önüne geçebilecekler” şeklinde Verde tokenin işlevi hakkında medyayı bilgilendirdi.
Program pilot proje olarak işlev görmekten öte IBM’in önceden de birlikte çalıştığı Stellar ağında işlem görecek ve global çapta erişime açık olacak.
Anlaşma hakkında görüşlerini bildiren IBM’in blok zinciri endüstrisi başkan yardımcısı Bridget van Kralingen da şu sözleri dile getirdi;
“Açık, izinli bir blok zinciri ağı kullanarak Veridium ile birlikte sürdürülebilir bir iş modeli yaratarak karbon emisyonunun kontrol altına alınması yönünde çalışacağız. Bu aslında blockchain teknolojisinin kullanım alanlarının sonsuz şekilde kullanılabileceği yönünde de bizlere ipucu veriyor.”
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