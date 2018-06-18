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Jamie Dimon ve Warren Buffett’tan Bitcoin Yorumu

DPARA KRİPTO HABERLERİ  | 18.06.2018 09:44 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz aylarda Bitcoin hakkındaki olumsuz yorumları ile öne çıkan Wall Street yatırım bankası J.P Morgan Chase CEO’su Jamie Dimon ve Berkshire Hathaway CEO’su milyarder işadamı Warren Buffett CNBC’de bir programa katıldılar.

Jamie Dimon ve Warren Buffett’tan Bitcoin Yorumu

Eski açıklamalarında Bitcoin’i dolandırıcılık olarak tanımlayan Jamie Dimon karşısında büyük bir kitleyi bulunca sonrasında bu açıklamayı yaptığı için pişman olduğunu dile getirmişti.

Program sunucusunun Bitcoin hakkındaki görüşlerini sorması üzerine eski yorumlarına nazaran daha dikkatli bir görüntü çizen Jamie Dimon;
“Bitcoin’in medya yüzü olmak istemiyorum. Bitcoin hakkındaki görüşlerimi biliyorsunuz, sadece dikkat edin.” diye görüşlerini yineledi.
Daha sonra Warren Buffett da konuyla ilgili “Kripto paralar hakkında yüksek bir standart koydum” diyerek önceden söylediği “Bitcoin’in sonu kötü olacak” açıklamasına değindi.
Dimon’un mu yoksa kendisinin mi daha fazla Bitcoin karşıtı olduğunu bilmediğini belirten Buffett önceki açıklamalarında Bitcoin’i kapana sıkışmış bir fareye benzetmişti.
Buffett daha önce yine CNBC’ye yaptığı açıklama ile “Bitcoin’i alarak işe yaramayan bir şeye para vermiş oluyorsunuz. Tek ümidiniz sizden sonra gelenin fiyatı yükseltmesi çünkü sizden sonra gelen de ondan sonra gelenin fiyatı yükseltmesini umacak” diye görüşlerini belirtmişti.

Son yedi gün içerisinde volatilitesi minimum seviyelere inen Bitcoin 7,600 dolarlık değeri ile 130 milyar doların üzerinde market hacmine sahip.
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