Rus Mahkemesi Kripto Para Medyasına Yönelik Yasağı Kaldırdı

CoinDesk’in raporladığı üzere yasak kararı nisan ayında Rus Yargıtayı’na girmiş ve mahkeme kararı inceleme altına alınmıştı.

Rus haber kanalı Tass’ın raporunda ise şu sözlere yer veriliyor;

“St. Petersburg Şehir Mahkemesi Bitcoininfo.ru websitesine erişimin engellendiği yasağı kaldırdı ve bu siteyi artık resmi olarak kabul edilen bir site haline getirdi.”

İnternet sitesinin kurucusu da medyaya verdiği demeçte St. Petersburg’da alınan kararla birlikte 100’e yakın kripto para medya sitesinin artık bloktan kurtulduğunu belirtti.

2016’nın Temmuz ayında yine St. Petersburg’daki Vyborg Mahkemesi aldığı kararla kripto paraların sanal bir ödeme yöntemi olduğu ve ülkenin fiat para birimi rublenin otoritesini sarsabileceği sebebi ile belli başlı sitelere yasak getirmişti.

Yasak sonrasında site sahiplerinin itirazlarını da mahkemeler tarafından reddedilmişti.

Son alınan kararla yasağın kaldırılması ise Rusya’da kripto paralarla ilgili regülasyonlara hız verdildiğinin sinyalini veriyor. Vladimir Putin’in talebi ile yapılan düzenleme çalışmaların bu yaz hazır hale gelmesi bekleniyor.



