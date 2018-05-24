Twitter CEO’su Jack Dorsey Consensus’ta Bitcoin’i Öne Çıkardı

Dorsey, konuşmasında Square’in ise dijital para birimi ile ödemelerde dünyaya liderlik edeceğini ve uluslararası bir ödeme opsiyonu olarak öne çıkacağını dile getirdi.

Konferansta sahne alan Dorsey, ana akım medyada gücü bulunan kişileri de kripto paraların tanıtımında proaktif bir rol almaları konusunda cesaretlendirdi;

“İnternetin kendi para biriminin olacağı apaçık ortada, bu yüzden gelin bunun olmasını beklemeyelim, olmasını sağlayalım! Bu para biriminin Bitcoin olup olmayacağını bilmiyorum, ama umarım Bitcoin olur.”

Dorsey dijital paraların uluslararası çapta kullanımının kendi şirketinin yeni marketlere girmesinde yaratacağı etkiye de vurgu yaptı ve ekledi;

“Eğer internetin kendi para birimi olsaydı, şimdi beş ülke yerine tüm dünyada faaliyet gösteriyor olabilirdik.”

Bitcoin’in sıkı savunucularından olan Twitter CEO’su Dorsey, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile önümüzdeki on sene içerisinde Bitcoin’in tüm dünya tarafından yaygın olarak kabul edileceğini ve geniş kullanım alanlarına sahip olacağını dile getirmişti.



