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Twitter CEO’su Jack Dorsey Consensus’ta Bitcoin’i Öne Çıkardı

DPARA KRİPTO HABERLERİ  | 24.05.2018 13:47 | Son Güncelleme

Twitter ve Square CEO’su Jack Dorsey, dünyanın en geniş kapsamlı kripto para konferansı olarak nitelendirilen Consensus’ta konuştu. Dorsey, internetin eninde sonunda kendi para birimine sahip olacağını vurgularken kendisinin bu para biriminin Bitcoin olacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Twitter CEO’su Jack Dorsey Consensus’ta Bitcoin’i Öne Çıkardı

Dorsey, konuşmasında Square’in ise dijital para birimi ile ödemelerde dünyaya liderlik edeceğini ve uluslararası bir ödeme opsiyonu olarak öne çıkacağını dile getirdi.

Konferansta sahne alan Dorsey, ana akım medyada gücü bulunan kişileri de kripto paraların tanıtımında proaktif bir rol almaları konusunda cesaretlendirdi;
“İnternetin kendi para biriminin olacağı apaçık ortada, bu yüzden gelin bunun olmasını beklemeyelim, olmasını sağlayalım! Bu para biriminin Bitcoin olup olmayacağını bilmiyorum, ama umarım Bitcoin olur.”

Dorsey dijital paraların uluslararası çapta kullanımının kendi şirketinin yeni marketlere girmesinde yaratacağı etkiye de vurgu yaptı ve ekledi;
“Eğer internetin kendi para birimi olsaydı, şimdi beş ülke yerine tüm dünyada faaliyet gösteriyor olabilirdik.”

Bitcoin’in sıkı savunucularından olan Twitter CEO’su Dorsey, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama ile önümüzdeki on sene içerisinde Bitcoin’in tüm dünya tarafından yaygın olarak kabul edileceğini ve geniş kullanım alanlarına sahip olacağını dile getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
kriptopara Bitcoin twitter

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