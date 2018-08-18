AKP kongresinde partililerin gündemi 'dış güçler': 'Bunun altından sadece Reis kalkabilirdi'

Kimisi dolar kurunun kendisini hiç etkilemediğini, kimisi 'henüz' etkilemediğini, kimisi 'kriz fırsatçılarının' dolardan tamamen bağımsız olarak ürünlerin fiyatlarına zam getirdiğini düşünüyor.

İşçisinden emeklisine, alanda konuştuğumuz AKP'lilerin gündeminde de yükselen döviz, artan gıda fiyatları ve 'ekonominin gidişatı' vardı.

Taşeron işçi olarak çalışırken daimi kadroya geçtiği için maaşında 200 liralık bir zam olduğunu söyleyen Güneşli, bu zammın yetmediğini çünkü alım gücünün giderek düştüğünü anlatıyor:

"Ayda 2 bin 100 lira maaş alıyorum, iki çocuğum var. Eşim de çalışmasa hiç geçinemeyeceğiz. Çünkü ekonomik daralma yüzünden her şey çok pahalılaştı.

"Daha önceden maaşımız azdı ama alım gücümüz daha fazlaydı. Şu anda piyasa durgun. Gıdada çok fazla zam oldu. Eskiden aylık mutfak alışverişimiz 300-400 lira tutuyordu. Şimdiyse inanın 600-650 lirayı buluyor. Kiramıza da 50 lira zam geldi, 500 lira oldu."

Güneşli, 'son beş aydan beri' gıda ürünlerine gelen zammı şu örnekle izah ediyor:

"Eskiden yumurtanın kolisi 6-7 liraydı, şimdi 15 lira oldu. Yüzde yüze katladı. Aslında bu durumda vatandaşın maaşının da 2 bin liraysa 4 bin lira olması lazım ki geçinebilelim. Zeytinyağının litresini 23-24 liraya alıyorduk, şu anda 32 lira. Onu zaten alamıyoruz."

Güneşli bu şartların AKP'yi desteklemesine engel olmadığını çünkü AKP'den önce hayatın daha zor olduğunu söylüyor: