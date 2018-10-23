Benetton’ın kurucusu hayatını kaybetti

İtalyan giyim devi Benetton'ın kurucularından Gilberto Benetton hayatını kaybetti. 77 yaşındaki Benetton'ın kardeşi ve Benetton'ı birlikte kurduğu isim Carlo Benetton da geçen temmuz ayında hayatını kaybetmişti.
Guardian’ın haberine göre; şirketten yapılan açıklamada Gilberto Benetton'ın yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybettiği vefat ettiği sırada ailesinin yanında olduğu belirtildi.
Benetton Luciano, Carlo, Gilberto ve Giuliana Benetton tarafından 1963 yılında kuruldu.
1982-2000 yılları arasında firma dünya çapında bir üne kavuştu. Özellikle ırkçılığa karşı yürüttüğü kampanyalar ile hafızalarda yerini aldı.
Benetton vefat etmeden önce Benetton'ın da bağlı olduğu Edizione Holding'in başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Edizione Holding geçen yıl 12.1 milyar euro gelir elde etti. Firma karayollarından telekoma kadar pek çok alanda faaliyet gösteriyor.
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