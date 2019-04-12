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Berat Albayrak - Reuters: Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı, Washington'daki sunumunda ABD'li yatırımcıları ikna edemedi

12.04.2019 14:57 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansı, ABD'de yüzlerce yatırımcıya sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın reform paketinin ikna edici bulunmadığını yazdı.

Berat Albayrak - Reuters: Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı, Washington'daki sunumunda ABD'li yatırımcıları ikna edemedi

Reuters haber ajansı, ABD'de yüzlerce yatırımcıya bir sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın reform paketinin ikna edici bulunmadığını yazdı.

Reuters, haberinde, "Bakanın Türkiye'nin resesyondan hızla çıkacağı yönündeki beklentileri, toplantıya katılanlar arasında fazla karşılık bulmadı" ifadelerini kullandı.

Türkiye ekonomisi 2018'in son iki çeyreğinde daralarak resesyona girmişti.

Ekonomi üst üste iki çeyrek daralarak resesyona girdi. (Çeyrek bazında GSYH gelişimi, %). .Reuters'a konuşan bir yatırımcı, Albayrak'ın son aylarda enflasyonun Ekim ayındaki zirve noktasından gerilemeye başladığını ve cari açıkta iyileşme olduğunu vurguladığını anlattı ve "Kimseyi ikna edebildiğini sanmıyorum" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte Washington'a giden Albayrak, burada 400'den fazla yatırımcının ve banka temsilcisinin katıldığı toplantıda yaklaşık bir saat boyunca Türkiye'de hükümetin uygulamaya koymayı hedeflediği reformları anlattı.

JP Morgan organize etti

ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan'ın organize ettiği toplantıya katılan yatırımcı, ABD Merkez Bankası (Fed) ile Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) para politikalarını gevşek tutmasının yatırımcıları riskli varlıklara yönelttiğini, bunun da Türkiye'ye yardımcı olduğunu ifade etti.

Aynı yatırımcı Reuters'a açıklamalarında, "Eğer Fed ve AMB'nin mevcut politikaları daha farklı bir yönde olsaydı Türk varlıklarında ciddi satışı düşünürdüm" dedi.

Fed ve AMB, küresel ekonomideki yavaşlama sinyallerini de gerekçe göstererek faiz artırımları konusunda temkinli davranacaklarını, parasal sıkılaşmada aceleci davranmayacaklarını söylemişlerdi.

İki merkez bankasının gevşek para politikası benimsemesi, Avrupa ülkelerinde ve ABD'de tahvil faizlerinin düşük kalmasına, getiri arayışındaki yatırımcıların da riski daha yüksek olan gelişen ülke varlıklarına yönelmesine yol açıyor.

https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1116486755354587137

'Türkiye konusundaki fikirlerin değiştiğini sanmıyorum'

Reuters'ın haberine göre, Washington'daki sunuma katılan yatırımcılar, Berat Albayrak'ın Çarşamba günü Ankara'da açıkladığı yeni reform paketini de yeterli bulmadıklarını ifade etti.

Haberde, "Reform paketinde vergi reformu ve ihracatın artırılması yönünde bir takım sözlerin yer aldığını ifade eden yatırımcılar, buna karşılık yüksek enflasyon ve kırılgan para birimi sorunlarıyla mücadele eden ülke ekonomisini yeniden canlandıracak iddialı uzun vadeli taahhütleri göremediklerini ifade ediyor" dendi.

Reuters, sadece davetli yatırımcıların katılabildiği toplantıda bulunan üç yatırımcının "Albayrak büyük ölçüde Çarşamba günkü sunumunu yineledi. Bir saatlik toplantıda Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya fazla söz almadı" dediğini aktarıyor.

Reuters'a konuşan yatırımcılardan birisi "Yatırımcıların bu sunum sonrasında Türkiye konusundaki fikrini değiştirdiğini sanmıyorum" dediğini belirtiyor.

Bir diğer yatırımcı ise "Türkiye'nin kredibilitesini geri kazanabilmesi için daha fazlasının yapılması gerekiyor. Farklı bir yaklaşım görmedik" diyor.

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