Bir batışın hikâyesi: Dünyanın en büyük girişim sermayesi şirketlerinden Abraaj Capital nasıl iflas etti?

Abraaj Capital, yükselişte olduğu yıllarda çok sayıda Batılı yatırımcının gözdesiydi. Şirketin kurucusu Arif Nakvi, fakir ülkelerde refah düzeyini artırmayı vadediyordu.

Küresel bir oyuncuya dönüşen Abraaj Capital, bu yılın başında iflas korumaya başvurmak zorunda kaldı ve borçlarını geri ödeyebilmek için 6 milyar dolar bulmak için varlıklarını satışa çıkardı. Bu çabalar da sonuç vermeyince Temmuz ayında Abraaj Capital'in tasfiyesi süreci başlatıldı.

Şirketin Fibabanka'da ve sanal mağaza Hepsiburada.com'da azınlık hissesi, süt ve süt ürünleri üreticisi Yörsan'da çoğunluk hissesi bulunuyor.

Dubai merkezli Abraaj Capital, Türkiye'de Acıbadem Hastaneleri'nden Yörsan'a pek çok şirkete yatırım yapan ve küresel yatırımlarının değeri 14 milyar doları bulan, dünyanın en büyük girişim sermayesi şirketlerinden biriydi.

Abraaj'ın batışıyla ilgili bazı detaylar biliniyor. Bazı eski şirket çalışanlarına ve yatırımcılara göre Abraaj Capital, yatırımcılardan topladığı fonlarla kendi harcamalarını finanse etmeye başlamıştı.

Peki nasıl oldu da bu dev kuruluş büyük bir çöküşe sürüklendi?

Lüks bir hayat süren Abraaj Capital kurucusu Nakvi'nin İngiltere'de, Fransa'da evleri, 20 milyon dolarlık bir yatı, özel jeti ve Ortadoğu sanat eserleri koleksiyonu bulunuyordu.

Nakvi, vatandaşı olduğu Pakistan'da da 100 milyon dolarlık bir yardım vakfı kurmuş, Taliban saldırılarından kaçan öğrencilere yardım çalışmalarını finanse etmişti.

Arif Nakvi, aynı zamanda her yıl İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun da düzenli katılımcıları arasındaydı.

Nakvi özel sermaye eliyle kalkınma ve refah vizyonuyla, Bill ve Melinda Gates Vakfı'ndan ABD hükümetine kadar çok farklı çevrelerden fon sağlamayı başarmıştı.

Eski bir Abraaj Capital çalışanı şirketin o yıllardaki vizyonunu "İlham verici bir kapitalizm anlayışı vardı" diyerek tanımlıyor.

Mayıs 2017'de Abraaj Capital'in finans departmanı yöneticisi Rafique Lakhani, Nakvi'nin oğullarından birisine ve eski asistanının şirketine para transferi talimatı alınca kaygılarını dile getiren bir e-posta yazmıştı.

"Abraaj Hazinesi"ne aktarılan kaynakların 200 milyon dolardan fazlasının, Nakvi'nin ve Nakvi'ye yakın isimlerin özel hesaplarına geçirildiği tespit edildi.

'Derin bir nefes al, gülümse, '** Elhamdülillah **' de ve yola devam et'

Yatırımcılardan toplanan en az 660 milyon dolar, yatırımcıların bilgisi olmadan özel banka hesaplarına transfer edilmişti. Soruşturmayı yürütenler, bu özel hesaplara kısaca "Abraaj Hazinesi" adını takmıştı.

Cayman Adaları Yüksek Mahkemesi, Haziran ayında tasfiye sürecini yürütmek üzere PricewaterhouseCoopers ve Deloitte şirketlerini yetkilendirmişti.

Şirketin tasfiye sürecini yöneten heyetin hazırladığı raporda Abraaj Capital'in hastane ve okul yatırımları için topladığı fonlarla çalışanların maaşlarını ödediği ve borç geri ödemelerini gerçekleştirdiği belirtiliyordu.

Nakvi, oğlu ve asistanının internetten tekstil ürünleri satan şirketi Modist için fon transferi talimatı verdiği e-postada şunları yazıyordu:

"İkisinde de para kalmadı. Yarına kadar nakde ihtiyaçları var. Derin bir nefes al, gülümse, Elhamdülillah de ve yola devam et."

Lakhani, şirketin nakit sıkıntısı yaşayabileceğinden endişe duyduğunu söylüyordu:

"Haziran ayında maaşları ödemeye yetecek kadar nakdimiz yok. Siz de bu durumun farkındasınız. Bu stres katlanılabilir gibi değil. Sağlığımı ve işyerindeki performasımı etkilemeye başladı. Daha ne diyebilirim bilemiyorum."

Ardından Nakvi'nin oğluna 6,3 milyon dolar, asistanına ise 3 milyon dolar para transferi yapıldı.

Nakvi ise finans müdürü Lakhani'ye yanıtında "Durumu çözeceğim" diyordu.

58 yaşındaki Nakvi ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddediyor. Nakvi, Wall Street Journal'a yaptığı yazılı açıklamada "Abraaj fonlarını hiçbir zaman usulsüz biçimde kullanmadım. Şahsıma ya da aileme fon aktarımı konusunda hiçbir talimatım olmadı" diyor.