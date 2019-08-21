FİNANS

Bloomberg: Rusya'da çöpe atılan belge, Türkiye ile olası ABD yaptırımlarına karşı yapılan acil toplantıyı gösteriyor

21.08.2019 19:15 | Son Güncelleme

Bloomberg'in, Rus basınına dayandırdığı ve iki farklı kaynaktan teyit ettiğini belirttiği haberine göre Türkiye ve Rusya arasında olası Amerikan yaptırımlarına karşı Temmuz ayında acil bir toplantı düzenlendi. Habere göre toplantıda Rusya Merkez Bankası'nın SWIFT'e alternatif olarak geliştirdiği finansal sisteme Türkiye'nin nasıl dahil olabileceği konuşuldu. Toplantı, çöpe atılan tutunağın bulunmasıyla ortaya çıktı.

Bloomberg: Rusya'da çöpe atılan belge, Türkiye ile olası ABD yaptırımlarına karşı yapılan acil toplantıyı gösteriyor

Bloomberg haber ajansının, Rus basınına dayandırdığı ve iki farklı kaynaktan teyit ettiğini belirttiği haberine göre Türkiye ve Rusya arasında olası Amerikan yaptırımlarına karşı Temmuz ayında acil bir toplantı düzenlendi.

Habere göre toplantıda Rusya Merkez Bankası'nın Brüksel merkezli küresel bankalararası ağ SWIFT'e alternatif olarak geliştirdiği finansal sisteme Türkiye'nin nasıl dahil olabileceği konuşuldu.

İki ülke arasındaki acil toplantının S-400 teslimatının Temmuz ayında başlamasının ardından gerçekleştiği belirtildi.

Bu toplantıya dair tutanağın Moskova yakınlarındaki bir çöpte bulunmasının ardından görüşme hafta başında Rus basınına yansıdı.

Rus haber ajansı Baza'nın Telegram hesabından paylaştığı tutanağın fotoğrafında Rus Maliye Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Bülent Aksu arasında gerçekleştirilen toplantının detayları görülüyor.

Rusya Maliye Bakanı Alexei Moiseev, bu toplantının gerçekleştiğini telefonda Bloomberg'e teyit ederken toplantıda ele alınan meseleler hakkında müzakerelerin halen devam ettiğini ve bu konuların üzerinde çalışıldığını, imzalanacak genelgeye göre ilerleneceğini söyledi.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili de görüşmeyi Bloomberg'e teyit etti; ismini vermek istemeyen yetkili rutin konuların konuşulduğunu belirterek detay vermedi.

Çin de ağa katılabilir

Rusya Merkez Bankası, Kırım'ın ilhakının gerçekleşmesinin ardından yaptırımlara maruz kalması nedeniyle SWIFT sisteminden dışlanması durumunda kullanmak ve 'dış riskleri azaltmak' için 2014 yılında alternatif bir bankalar arası sistem kurmuştu.

Bu sistem, bankalar arası iletişimi SWIFT kodlarına çevirerek iletişimin aksamamasını amaç ediniyor.

Putin Haziran ayında bu ağa Çin'i de katmak için görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

Atık şirketi araştırılacak

Belgeye göre yetkililer ayrıca kendi para birimlerinde ticaret yapmayı da toplantıda ele aldı.

Habere göre toplantı o kadar acil bir şekilde gerçekleşti ki Rusya Maliye Bakanlığı mali politikalar departmanının yardımcısı görüşme masraflarını ve Türk yetkililerin Moskova havalimanı yakınlarındaki konaklama masrafını kişisel olarak karşıladı; belgede bu masrafların karşılanmasının talep edildiği yer aldı.

Rusya Maliye Bakanlığı'nın basın birimi ise atıkların imhasından sorumlu şirket ile belgenin nasıl ortaya çıktığının görüşüleceğini aktardı.

Türkiye, Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin teslimatına Temmuz ayında başladı.

Bu durum, Türkiye-ABD ilişkilerinin yeni bir sürece girdiğini göstermiş; Washington'ın bir yaptırım paketi devreye sokup sokmayacağına dair tartışmaların ortaya çıkmasına neden olmuştu.

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