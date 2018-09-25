Çin'den sağlık sistemi çöken Venezuela'ya 'yüzen hastane'

Sağlık sistemi çöken Venezuela'ya Çin tarafından destek amacıyla gönderilen hastane gemisi La Guaira Limanı'na demir attı. "Yüzen hastane" bir hafta süreyle binlerce hastaya bedava sağlık hizmeti sunacak.

Çin gemisini karşılamak için yapılan törene Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez de katıldı.

Lopez, geminin ülkelerine gönderilmesinin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun geçen hafta Pekin'e yaptığı ziyaret sırasında kararlaştırıldığını söyledi.

Bu ziyaret sırasında ayrıca Venezuela'nın, kendisinden en çok alacaklı ülkelerden Çin'e petrol ihracatını artırması konusunda da anlaşmaya varıldı.

Venezuela'nın içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle ülkede gıda ve ilaç sıkıntısı baş gösterdi ve kamu hizmetleri büyük darbe aldı.

Muhalefet ise Çin'in Venezuela'ya hastane gemisi göndermiş olmasının krizin boyutlarını ortaya koyduğu görüşünde.

'Gerçek diplomasi'

Savunma Bakanı Lopez Çin'e dostane jesti için teşekkür etti ve bu dostluğun iki ülkenin de çıkarına olduğunu söyledi.

"40 ülkeyi ziyaret ettikten sonra Venezuela'ya ulaşan bu gemiyi karşılamak büyük bir zevk" diyen Lopez sözlerini "İşte gerçek diplomasi böyle yapılır: Somut işbirliği adımlarıyla" diye sürdürdü.