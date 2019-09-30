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Dev şirket o ülkeden de çekildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.09.2019 18:25 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasını açıklanmasının ardından Hollanda'daki iştiraki olan Thomas Cook Hollanda da iflas etti.

Dev şirket o ülkeden de çekildi!

Thomas Cook Hollanda tarafından yapılan yazılı açıklamada, şirketin Amsterdam Mahkemesine istifasını sunduğu ve bunun kabul edildiği belirtildi.

Açıklamada, Thomas Cook Hollanda'nın bireysel veya Avrupa'daki diğer Thomas Cook şirketleri ile devam etmesi için görüşmeler yapıldığı ve bunun kısa vadede mümkün olmadığı için iflasın kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

200 ÇALIŞAN İSTİFA BAŞVURUSU YAPTI

Thomas Cook Hollanda'nın 200 çalışanı için toplu istifa başvurusu yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiğini açıklamış, gelişmenin ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden 150 bini aşkın İngiliz vatandaşının geri getirilmesi için operasyon başlatılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Thomas Cook Hollanda iflas

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