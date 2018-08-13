Diyarbakır Esnaf ve Sanaatkârlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu: Bu tahribatın etkisini altı ay sonra hissedeceğiz

Diyarbakır Esnaf ve Sanaatkârlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu, dövizdeki yükselişin sosyal ve ekonomik sonuçlarının hemen değil, beş ay sonra görülmeye başlanacağını söyledi.

Türkiye ekonomisindeki dalgalanmanın son bir yıldır gündemde olduğunu ifade eden Ebedinoğlu, iç ve dış siyasi konjonktürün doğurduğu sorunların buna neden olduğunu belirtti.

Ebedinoğlu, seçimden sonra ekonomik kriz beklendiğini ama dövizde bu kadar sert bir çıkışın beklenmediğini ifade ediyor.

"Bu dalgalanma son üç haftadır hem bölgemizde, hem ülkemizde hissedilmeye başlandı. Doların yükselişi, TL'nin son iki aydaki yüzde otuzluk kaybı ekonominin her alanına yansıyacaktır. Bu sadece tüccarı, esnafı değil, ülkede yaşayan herkesi etkileyeceği bellidir."

Alican Ebedinoğlu, 1999'da Türkiye'de yaşanan devalüasyona değindi ve Türkiye tarihinde birçok kere devalüasyon yaşandığını hatırlattı.

Diyarbakır Esnaf ve Sanaatkârlar Odaları Birliği'ne bağlı 42 meslek odası bulunuyor. Birliğe 64 bin esanf ve sanatkar mevcut, bunların yüzde 40'ı kayıt altında. Yüzde 20'nin üzerinde ise kayıt dışı olduğu belirtiliyor. Alican Ebedinoğlu, bu mevcudun, 80 ile 100 bin arasında insanı istihdam ettiğini söylüyor.