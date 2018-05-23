FİNANS

Dolar/TL 4,82'yi aştı - Bloomberg: TL bu kez de Japon yatırımcıların kaçışıyla değer yitiriyor

23.05.2018 10:24 | Son Güncelleme

Güne yine rekor kırarak başlayan Dolar/TL'de satış baskısı bu kez Asya piyasaları açıkken geldi. Bloomberg haber ajansı, Japon yatırımcıların TL pozisyonlarını kapatmaya başladığını yazıyor.

Dolar/TL 4,82'yi aştı - Bloomberg: TL bu kez de Japon yatırımcıların kaçışıyla değer yitiriyor

ABD Doları karşısında bir hafta içinde yüzde 10'a yakın değer yitiren Türk Lirası, bu sabah erken saatlerde Asya piyasalarından gelen satış baskısıyla yeni tarihi düşük seviyesini gördü.

Asya piyasaları açıkken başlayan satış baskısıyla Dolar/TL kuru 4,82 seviyesinin üzerine çıktı.

ABD merkezli haber ajansı Bloomberg, bugünkü satış baskısının kaynağının Japon yatırımcılar olduğunu ifade ediyor.

"Japon yatırımcılar kendi ülkelerinde faiz getirisinin sıfıra yakın olmasından dolayı, dünya genelinde yüksek faiz veren ülkelerin tahvillerine yönelir" diyen Bloomberg, Türk tahvillerinin de özellikle bu yılın başından bu yana Japon yatırımcıların tercihleri arasında olduğunu aktarıyor.

Türkiye'nin 10 yıl vadeli devlet tahvillerinin faizi yüzde 14 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

Bloomberg'e konuşan Tokyo merkezli Japon varlık yönetimi şirketi FPG'nin CEO'su Koji Fukaya, "Japon yatırımcılar için genelde yüksek faiz getirisi ekonomik temellerden daha önemlidir. Ancak yatırım yaptıkları ekonomideki gidişatı tamamen de göz ardı etmezler" diyor.

Dolar/TL

Tokyo Finansal Borsası verilerine göre, 15 Mayıs itibarıyla Japon yatırımcıların TL'nin, Japon yenine karşı değer kazanacağı tahmini doğrultusundaki yatırım pozisyonları 323 bin 537 adetti. Bu pozisyonlar Aralık 2017'den bu yana yüzde 21 artış göstermişti.

Ancak TL 'nin Dolar karşısındaki değer kaybı bu yıl yüzde 25'i aşmış durumda. Türk Lirası, Arjantin Pesosu'nun ardından ABD Doları'na karşı en kötü performansı gösteren para birimi.

Bloomberg haber ajansı, TL'nin değer kazanacağı varsayımıyla yatırım yapan Japon yatırımcıların artık daha fazla zarar etmemek için bu pozisyonları kapattığını yazıyor.

Bloomberg'e konuşan Avustralya Milletler Topluluğu Bankası'ndan kur stratejisti Andy Ji, "Piyasalar, dış finansman ihtiyacı bakımından kazanan ve kaybeden ülkeleri seçiyor. Türkiye bu konuda kırılgan ekonomiler arasında" diyor.

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