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Enflasyon 14 yılın en yüksek seviyesinde: %15,39

03.07.2018 10:37 | Son Güncelleme

TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon Haziran ayında %15,39'a çıktı ve Ocak 2004'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Merkez Bankası'nın yılsonu için enflasyon hedefi %5 seviyesinde.

Enflasyon 14 yılın en yüksek seviyesinde: %15,39

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon Haziran ayında %15,39'a çıktı ve Ocak 2004'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Tüketici fiyatlarındaki aylık artış ise yüzde 2,61 oldu.

Merkez Bankası'nın yılsonu için enflasyon hedefi %5 seviyesinde.

Enflasyon

Yüksek seyreden petrol fiyatları ve Türk Lirası'ndaki yaşanan değer kaybı enflasyondaki artışta önemli rol oynadı.

Haziran ayında en çok fiyat artışı yaşanan ana harcama grubu ulaştırma sektörü oldu. Ulaştırma grubu enflasyonu yıllık bazda %24,26'ya kadar yükseldi.

Ev eşyası fiyatları yüzde 18,91, enflasyon sepetinde en çok ağırlığı bulunan gıda fiyatları ise yıllık bazda yüzde 18,89 arttı.

Haziran verisiyle birlikte Türkiye enflasyonun en yüksek olduğu ikinci gelişen ülke konumuna yükseldi.

Enflasyon

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