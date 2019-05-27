Fiat ve Renault birleşmesine Fransa'dan yeşil ışık: 33 milyar euroluk anlaşmaya bir adım daha yaklaşıldı

Buna karşılık muhtemel birleşmenin, küresel otomotiv pazarında dönüşüm sağlamanın yanı sıra Renault, Nissan, Mitsubishi stratejik ortaklığını da canlandırma potansiyeli var.

Fiat Chrysler birleşme sonucu hiç bir fabrikanın kapanmayacağını söylüyorsa da, bu sektörü iyi bilen bazı uzmanlar Fiat'ın İtalya'daki fabrikalarının kapasitelerinin çok altında çalıştığını, dolayısıyla bu vaadin gerçekçi olmadığını ifade ediyorlar.

Dünyanın en büyük otomotiv şirketleri sıralamasında ilk iki sırada Volkswagen ile Toyota var.

Fiat Chrysler şirketi ise eşit ortaklık şeklinde planlanan birleşme ile dünyanın üçüncü en büyük otomotiv imalatçısının oluşacağına ve yılda 9 milyona yakın araç üretilebileceğine dikkat çekti.

Renault'un büyük ortağı Fransa hükümetinin bir sözcüsü bugün toplanacak olan şirket yönetim kurulu ile muhtemel birleşme anlaşmasının koşullarını görüşeceklerini söyledi.

Fransa'da en büyük hissesi devlete ait otomotiv şirketi Renault ile İtalyan-Amerikalı rakibi Fiat Chrysler arasındaki birleşme pazarlığına hükümetten yeşil ışık geldi.

Birleşmenin gerçekleşmesi halinde küçük elektrikli arabalardan büyük kamyonetlere kadar çok çeşitli motorlu araç üretebilecek olan grubun yıllık cirosunun 170 milyar, net kârının ise 8 milyar euro olacağı tahmin ediliyor.

Kim yönetecek?

Oluşacak yeni otomotiv devinin Kuzey Amerika, Avrupa ve Latin Amerika pazarlarında önemli pay sahibi olması bekleniyor.

Gerçekleştiği takdirde bu birleşme Fiat'ın yüzde 29 hissesine sahip İtalyan Agnelli ailesi ile Renault'un yüzde 15 hissesine sahip Fransa hükümetini aynı şirketin hissedarı haline getirecek. Ancak şirketlerde üzerinde sahip oldukları hisselerden daha fazla oyu kontrol eden bu iki ortağın etkisi birleşmeden sonra azalacak.

Üzerinde müzakere edilen birleşme anlaşmasında 11 üyeli yönetim kurulunda Fiat ve Renault dörder sandalye ile temsil edilirken Nissan'a da bir üyelik verileceği kaydediliyor.

Yönetim Kurulu başkanlığı için Agnelli ailesinin yatırım şirketi Exor'un başkanı John Elkann, CEO pozisyonu için de Renault yönetim kurulu başkanı Jean-Dominique Senard'ın adı geçiyor.