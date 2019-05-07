Financial Times: İstanbul seçimlerinin iptali Türkiye'deki siyasi kargaşa olasılığını artırdı

İngiltere'de yayımlanan Financial Times, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'daki belediye başkanlığı seçimi sonuçlarını iptal etmesi ve seçimlerin tekrarlanması kararının ülkede "siyasi kargaşa olasılığını" artırdığını yazdı. Haberde, kararın "Türk demokrasisinin durumu konusunda Erdoğan'a yönelik eleştirileri artıracağı" yorumu da yapıldı.

Financial Times'ın haberi, "Yüksek Seçim Kurulu dün İstanbul'daki belediye başkanlığı seçimi sonuçlarını iptal etti ve seçimlerin tekrarlanması kararını verdi, bu da ülkede siyasi kargaşa olasılığını daha da artırdı" cümlesiyle başlıyor.

Ayla Jean Yackley ve Robin Wigglesworth imzalı haberde, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun 13 bin oy farkla seçimleri kazandığı ve oyların yeniden sayımının sonucu değiştirmemesinin ardından geçen ay 5 yıllık görev süresine başladığı kaydediliyor.

Ardından haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir dizi seçim hilesi ve usulsüzlük olduğunu öne sürdüğü belirtiliyor.

Haberde CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Adıgüzel'in "AKP'ye karşı seçime girmek serbest ama kazanmak yasak. Millet iradesinin ayaklar altına alındığı, hukukun hiçe sayıldığı bu düzen ne demokratiktir ne de meşrudur. Bu düpedüz diktatörlüktür!" sözlerine yer veriliyor.