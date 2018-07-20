Fitch'ten 7 Türk şirketine kötü haber

Fitch, 11 Türk şirketinin notlarını gözden geçirmeye aldı, ancak bunlar arasında sekiz tanesinin uzun vadeli kredi notu (IDR) hakkında değerlendirme yaptı.
Şirket, Coca-Cola İçecek, Emlak Konut GYO , Rönesans Gayrimenkul, Türk Telekom, Turkcell, Turkcell Finansman ve Tüpraş'ın kredi notunu bir kademe indirdi. Arçelik'i ise teyit etti.
Fitch ekonominin makro istikrarını bozucu risklerin artmasını gerekçe göstererek 13 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu bir kademe düşürmüş ve BB+'dan BB'ye indirmişti. Görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.
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