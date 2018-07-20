FİNANS

Fitch'ten 7 Türk şirketine kötü haber

DÜNYA HABERLERİ  | 20.07.2018 11:07 | Son Güncelleme

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu düşürmesinin ardından yedi şirketin kredi notunu düşürdü, birini ise teyit etti.

Fitch'ten 7 Türk şirketine kötü haber

Fitch, 11 Türk şirketinin notlarını gözden geçirmeye aldı, ancak bunlar arasında sekiz tanesinin uzun vadeli kredi notu (IDR) hakkında değerlendirme yaptı.

Şirket, Coca-Cola İçecek, Emlak Konut GYO , Rönesans Gayrimenkul, Türk Telekom, Turkcell, Turkcell Finansman ve Tüpraş'ın kredi notunu bir kademe indirdi. Arçelik'i ise teyit etti.

Fitch ekonominin makro istikrarını bozucu risklerin artmasını gerekçe göstererek 13 Temmuz'da Türkiye'nin kredi notunu bir kademe düşürmüş ve BB+'dan BB'ye indirmişti. Görünümü ise "durağan"dan "negatif"e çevirmişti.

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