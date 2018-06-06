FİNANS

Forbes en çok kazanan sporcular listesini açıkladı: 100 erkek, 0 kadın

06.06.2018 13:20 | Son Güncelleme

ABD'li iş dünyası dergisi Forbes dünyanın en çok gelir elde eden sporcuları listesini açıkladı. Sekiz yıldır yayınlanan ve 100 sporcunun yer aldığı listede ilk kez tek bir kadın dahi bulunmuyor.

Forbes en çok kazanan sporcular listesini açıkladı: 100 erkek, 0 kadın

ABD'li iş dünyası dergisi Forbes dünyanın en çok gelir elde eden sporcuları listesini açıkladı.

100 sporcunun yer aldığı listede tek bir kadın bulunmuyor.

Forbes'un en çok kazanan sporcular listesi sekiz yıldır yayınlanıyor. İlk kez listede tek bir kadın dahi yer bulamadı.

Geçen yıl listeye girebilen tek kadın sporcu ABD'li tenisçi Serena Williams'tı. Williams, geçen yıl kızı Alexis'i dünyaya getirmiş, hamilelik ve doğum sonrasında turnuvalara katılmamıştı.

Serena Williams tek kadındı, artık o da yok

23 grand-slam şampiyonluğu bulunan Williams yine de sponsorluk anlaşmaları sayesinde 18 milyon dolar kazandı. Ancak bu tutar Williams'ın ilk 100'e girmesine yetmedi.

Eski Avrupa 10.000 metre koşu şampiyonu İngiliz atlet Jo Pavey, tek bir kadının dahi yer bulamadığı liste için "Üzücü ve tam bir hayal kırıklığı" yorumunu yaptı.

İngiltere'de yayınlanan Daily Telegraph gazetesi, Pavey'in "Kadın sporcuların televizyonda görünürlüğünü artırmak için çabalar var. Ancak açık bir şekilde görülüyor ki bu çabalar yeterli değil. Çok sayıda muhteşem rol modelleri olan kadın sporcular var. Onlara bir şans tanıyın" dediğini aktardı.

Listede sporcuların 1 Haziran 2017 - 1 Haziran 2018 döneminde elde ettikleri tüm maaş, prim ve sponsorluk gelirleri hesaba katılıyor.

Messi Floyd ve Ronaldo

Dünyanın en çok gelir elde eden 10 sporcusu

Sporcu

Branş

Kazanç

Floyd Mayweather

Boksör

285 milyon $

Lionel Messi

Futbolcu

111 milyon $

Cristiano Ronaldo

Futbolcu

108 milyon $

Conor McGregor

MMA

99 milyon $

Neymar

Futbolcu

90 milyon $

LeBron James

Basketbolcu

85,5 milyon $

Roger Federer

Tenisçi

77,2 milyon $

Stephen Curry

Basketbolcu

76,9 milyon $

Matt Ryan

Amerikan Futbolcusu

67,3 milyon $

Matthew Stafford

Amerikan Futbolcusu

59,5 milyon $

Bu yılki listeye ABD'li sporcular damgasını vurdu.

En çok kazanan 100 sporcunun 40'ı ABD'li basketbolcu, 18'i ise Amerikan Futbolcusu. 14 de beyzbol oyuncusu bu yılki listede yer aldı.

Emekliliğini açıklamış olan boksör Floyd Mayweather, bu yılki listenin de zirvesinde yer alıyor. Mayweather, son 7 yılda toplam 4 kez Forbes listesinin ilk sırasındaydı.

Ünlü boksörün bir yıllık kazancı 275 milyon dolar hesaplandı. Bu gelirin büyük kısmı Ağustos 2017'de Conor McGregor ile çıktığı boks maçından geldi.

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